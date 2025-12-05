A- A+

Educação Senac Pernambuco abre matrículas para o Ensino Médio Técnico 2026; veja como se inscrever Estão sendo ofertados os cursos de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Jogos Digitais e Técnico em Logística

O Senac Pernambuco está com as matrículas abertas para o Ensino Técnico Integrado ao Médio (Mediotec), uma proposta que integra a formação geral básica a uma habilitação técnica completa.

No Recife, estão sendo ofertados os cursos de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Jogos Digitais e Técnico em Logística.

As inscrições para o Mediotec podem ser feitas no site, onde também estão disponíveis informações detalhadas sobre processo seletivo, investimento e documentação necessária.

A rota de ingresso busca assegurar critérios de acesso justos e inclusivos, alinhando o perfil dos candidatos à natureza técnico-profissionalizante da formação.

Durante o período de três anos, os alunos cursam os componentes obrigatórios da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), conteúdos direcionados à preparação para o Enem, disciplinas técnicas e atividades de orientação de carreira.

Os concluintes recebem o Certificado de Conclusão do Ensino Médio e o Diploma de Técnico na área escolhida.

Ao concluir o Ensino Técnico Integrado ao Médio, o aluno pode ingressar na Faculdade Senac Pernambuco com aproveitamento de estudos.



Com a decisão, a duração da graduação em cursos como Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Jogos Digitais e Tecnologia em Logística pode ser reduzida.

Ensino integrado

No Mediotec, a formação vai além da articulação entre Ensino Médio e educação profissional: ela integra experiências práticas, projetos reais e o desenvolvimento contínuo de competências acadêmicas e sociais.

A preparação para o Enem e demais avaliações externas é ampliada por meio de oficinas de Produção Textual (ENEM/SSA) e de Raciocínio Lógico e Matemático, fortalecendo habilidades essenciais para leitura, interpretação e resolução de problemas.

Além disso, a equipe de docentes utiliza a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) com desafios práticos e a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABPr) onde se desenvolvem soluções de problemas, com o recebimento de feedback contínuo.

O percurso de aprendizado também é enriquecido pelo Hub de Desenvolvimento Profissional: Soft Skills e Metodologias Ágeis (240h), que amplia as possibilidades formativas dos estudantes por meio de uma rota optativa curricular, estruturada em três módulos.

O Hub tem o objetivo de desenvolver competências essenciais para o mercado contemporâneo, com foco em habilidades socioemocionais, colaboração em equipes multidisciplinares, comunicação assertiva e gestão eficiente de projetos.

Combinando teoria, prática e metodologias ágeis, a proposta incentiva a atualização contínua e fortalece a capacidade de atuação em contextos profissionais complexos e dinâmicos.

