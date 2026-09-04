Senac Pernambuco oferta 2.038 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos; saiba como participar

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O Senac Pernambuco está com 2.038 vagas abertas em cursos profissionalizantes gratuitos nas áreas de tecnologia, gastronomia, beleza, moda, lazer, saúde e gestão.



As oportunidades são na modalidade presencial e distribuídas nas unidades das seguintes cidades: Recife e Paulista, na Região Metropolitana; Caruaru e Garanhuns, no Agreste; Serra Talhada e Petrolina, no Sertão do estado.



Entre os cursos ofertados estão: administrador de banco de dados, administrador de rede, analista de dados, assistente de marketing e vendas, auxiliar de cozinha, barbeiro, cabeleireiro, bartender, atendente de farmácia, garçom, cuidador de idosos e recepcionista.



Segundo a instituição de ensino, as qualificações fazem parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG), que oferece qualificação para pessoas de baixa renda.



Critérios

Para participar, é necessário ter renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa, estar matriculado ou ser egresso da educação básica.



Além disso, é preciso observar os critérios específicos de cada curso, como idade mínima, de acordo com o edital.

Inscrições

As inscrições foram abertas nesta sexta-feira (4) e devem ser feitas até esta terça-feira (8) no site do Senac Pernambuco. O resultado será divulgado na quarta-feira (9).

Segundo o Senac, os aprovados deverão realizar matricula entre os dias 9 e 12 de setembro na unidade escolhida. As aulas estão previstas para começar a partir do dia 14 de setembro.



Serviço

Programa Senac de Gratuidade (PSG)

Inscrições: até 8/9 no site

Resultado: 9/9

Matrícula: 9 a 12 de setembro.

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