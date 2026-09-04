Senac Pernambuco oferta 2.038 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos; saiba como participar
Oportunidades são na modalidade presencial e distribuídas nas unidades do Recife, Paulista, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina
O Senac Pernambuco está com 2.038 vagas abertas em cursos profissionalizantes gratuitos nas áreas de tecnologia, gastronomia, beleza, moda, lazer, saúde e gestão.
As oportunidades são na modalidade presencial e distribuídas nas unidades das seguintes cidades: Recife e Paulista, na Região Metropolitana; Caruaru e Garanhuns, no Agreste; Serra Talhada e Petrolina, no Sertão do estado.
Entre os cursos ofertados estão: administrador de banco de dados, administrador de rede, analista de dados, assistente de marketing e vendas, auxiliar de cozinha, barbeiro, cabeleireiro, bartender, atendente de farmácia, garçom, cuidador de idosos e recepcionista.
Segundo a instituição de ensino, as qualificações fazem parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG), que oferece qualificação para pessoas de baixa renda.
Critérios
Para participar, é necessário ter renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa, estar matriculado ou ser egresso da educação básica.
Além disso, é preciso observar os critérios específicos de cada curso, como idade mínima, de acordo com o edital.
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Inscrições
As inscrições foram abertas nesta sexta-feira (4) e devem ser feitas até esta terça-feira (8) no site do Senac Pernambuco. O resultado será divulgado na quarta-feira (9).
Segundo o Senac, os aprovados deverão realizar matricula entre os dias 9 e 12 de setembro na unidade escolhida. As aulas estão previstas para começar a partir do dia 14 de setembro.
Serviço
Programa Senac de Gratuidade (PSG)
Inscrições: até 8/9 no site
Resultado: 9/9
Matrícula: 9 a 12 de setembro.