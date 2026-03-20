Senac Pernambuco recebe certificação do Selo ODS Educação pelo segundo ano consecutivo
O certificado valoriza iniciativas educacionais alinhados à Agenda 2030
O Senac Pernambuco, por meio da Faculdade Senac PE, foi reconhecido pelo segundo ano consecutivo com o Selo ODS Educação, certificação nacional do Instituto Selo Social que valoriza iniciativas na educação alinhadas à Agenda 2030 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.
A cerimônia de premiação ocorreu nessa quarta-feira (18), no Parque Dona Lindu, Zona Sul do Recife, reunindo instituições de diversas regiões do país.
Leia também
• Senac-PE abre turmas temáticas de Páscoa com cursos de Confeitaria e Cozinha do Mar
• Senac: formação para a logística orientada por dados
• Senac PE oferece vagas gratuitas para cursos de qualificação e aperfeiçoamento; confira
A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) foi a instituição anfitriã do evento. Entre os assuntos discutidos o encontro promoveu uma mesa redonda sobre sobre a integração e disseminação da Agenda 2030 na Educação no Brasil.
Destaque do Senac
A faculdade Senac PE teve 16 projetos aprovados, contribuindo diretamento com seis ODS. Saúde e Bem-Estar (ODS 3); Educação de Qualidade (ODS 4); Redução das Desigualdades (ODS 10); Paz, Justiça e Instituições Sólidas (ODS 16); Parcerias e Meios de Implementação (ODS 17) e Igualdade Étnico Racial (ODS 18).
De acordo com o diretor de educação profissional da faculdade, Eliezio Silva, o recebimento desse certificado reforça o foco no desenvolvimento sustentável.
"Esse selo vem a partir de projetos que foram desenvolvidos com os nossos estudantes e professores da instituição”, destacou.
Outra iniciativa aprovada foi o Beleza na Terceira Idade, projeto de extensão desenvolvido por alunos do curso superior de Estética e Cosmética.
Voltado ao acolhimento, cuidado e valorização da autoestima de mulheres com 60 anos ou mais da comunidade local, o projeto oferece atendimentos gratuitos com serviços de limpeza de pele, hidratação facial, massagens e orientações de cuidados com a pele madura.
Na visão do presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac PE, Bernardo Peixoto, a certificação comprova a força do trabalho do Senac Pernambuco no desenvolvimento de Pernambuco.
“Receber mais uma vez o Selo ODS Educação é um reconhecimento ao trabalho consistente da Faculdade Senac PE na formação de profissionais conscientes e preparados para contribuir com uma sociedade mais justa e sustentável. Seguiremos investindo em iniciativas que promovam impacto positivo e duradouro”, afirmou.
Com informações de assessoria