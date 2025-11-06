A- A+

Idiomas Senac Recife abre inscrições para cursos de idiomas com início em 2026 Interessados podem escolher entre Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Alemão e Libras, com turmas presenciais e on-line

O Senac Recife abriu inscrições, a partir de 5 de novembro, para os cursos de idiomas com início no primeiro semestre de 2026. A instituição oferece aulas de Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Alemão e Libras, com opções de horários e níveis variados. As inscrições devem ser feitas pelo site www6.pe.senac.br/evento/inscricao.

Formação para o mercado de trabalho

De acordo com pesquisa da Catho, profissionais fluentes em inglês podem ganhar até 83% mais do que aqueles sem domínio do idioma. Já o conhecimento em espanhol e francês pode representar aumento salarial de até 30%. O domínio de Libras também tem se tornado um diferencial em áreas como educação, saúde e atendimento ao público.

Com base nesse cenário, o Senac Recife busca capacitar alunos para atender às exigências do mercado global, oferecendo ensino de qualidade e estrutura adaptada a diferentes perfis.

Testes de nivelamento garantem turmas adequadas

Antes da matrícula, os interessados precisam realizar o teste de nivelamento, composto por uma prova on-line e uma avaliação oral, aplicadas todas as quintas-feiras a partir de 27 de novembro. O processo visa garantir que cada estudante seja alocado no nível de conhecimento mais adequado.

As aulas acontecem em formatos presenciais e remotos, com diferentes cargas horárias — duas ou três vezes por semana, diariamente ou apenas aos sábados. Há também turmas especiais para crianças a partir de 7 anos e para pré-adolescentes.

Serviço

Cursos de Idiomas do Senac Recife

Abertura das inscrições: 05/11/2025

Local: Rua Visconde de Suassuna, 505, Santo Amaro, Recife

Inscrições: www6.pe.senac.br/evento/inscricao

Informações: (81) 3413.6728 / 6729 / 6730

Com informações da assessoria

Veja também