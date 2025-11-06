Qui, 06 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta06/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Idiomas

Senac Recife abre inscrições para cursos de idiomas com início em 2026

Interessados podem escolher entre Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Alemão e Libras, com turmas presenciais e on-line

Reportar Erro
Senac promove abertura para inscrição em curso de idiomasSenac promove abertura para inscrição em curso de idiomas - Foto: Divulgação/Senac

O Senac Recife abriu inscrições, a partir de 5 de novembro, para os cursos de idiomas com início no primeiro semestre de 2026. A instituição oferece aulas de Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Alemão e Libras, com opções de horários e níveis variados. As inscrições devem ser feitas pelo site www6.pe.senac.br/evento/inscricao.

Leia também

• Unit-PE promove Corrida da OAB-PE neste domingo em Boa Viagem

• Recife abre matrículas para alunos na Rede Municipal de Ensino; saiba como realizar

• 82ª Exposição de Animais do Cordeiro começa nesta sexta-feira (7); confira a programação

Formação para o mercado de trabalho

De acordo com pesquisa da Catho, profissionais fluentes em inglês podem ganhar até 83% mais do que aqueles sem domínio do idioma. Já o conhecimento em espanhol e francês pode representar aumento salarial de até 30%. O domínio de Libras também tem se tornado um diferencial em áreas como educação, saúde e atendimento ao público.

Com base nesse cenário, o Senac Recife busca capacitar alunos para atender às exigências do mercado global, oferecendo ensino de qualidade e estrutura adaptada a diferentes perfis.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Senac Pernambuco (@senacpe)

Testes de nivelamento garantem turmas adequadas

Antes da matrícula, os interessados precisam realizar o teste de nivelamento, composto por uma prova on-line e uma avaliação oral, aplicadas todas as quintas-feiras a partir de 27 de novembro. O processo visa garantir que cada estudante seja alocado no nível de conhecimento mais adequado.

As aulas acontecem em formatos presenciais e remotos, com diferentes cargas horárias — duas ou três vezes por semana, diariamente ou apenas aos sábados. Há também turmas especiais para crianças a partir de 7 anos e para pré-adolescentes.

Serviço

Cursos de Idiomas do Senac Recife
Abertura das inscrições: 05/11/2025
Local: Rua Visconde de Suassuna, 505, Santo Amaro, Recife
Inscrições: www6.pe.senac.br/evento/inscricao
Informações: (81) 3413.6728 / 6729 / 6730

Com informações da assessoria

Reportar Erro

Veja também

Newsletter