A- A+

Mudança Senado aprova fim da lista tríplice para escolha de reitores em universidades federais Projeto estabelece que presidente terá de nomear o candidato mais votado pela comunidade acadêmica; proposta segue para sanção de Lula

O Senado aprovou nesta terça-feira (10) um dispositivo que acaba com a lista tríplice na escolha de reitores de universidades e institutos federais. Pelo texto, o presidente da República passa a ser obrigado a nomear o candidato mais votado na consulta realizada pela comunidade acadêmica.

A mudança foi incluída no projeto de lei que reestrutura carreiras do Executivo federal, cria cargos e concede reajustes a categorias do funcionalismo. O dispositivo sobre os reitores foi incorporado durante a tramitação na Câmara dos Deputados e foi mantido no relatório apresentado pelo senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) no Senado, que recomendou a aprovação do texto sem alterações.

A inclusão do dispositivo ocorreu durante a análise do projeto na Câmara dos Deputados, dentro do relatório apresentado pelo deputado Átila Lira (PP-PI). O trecho se baseia em propostas que já tramitavam no Congresso sobre o tema e foi incorporado ao texto principal durante a votação do pacote que trata da reestruturação de carreiras do Executivo federal.

Hoje, a legislação prevê que as universidades enviem ao governo federal uma lista tríplice com os três candidatos mais votados, cabendo ao presidente escolher qualquer um deles para assumir o cargo de reitor. Na prática, o modelo permitia que o governo nomeasse um candidato que não tivesse ficado em primeiro lugar na consulta interna.

O novo texto aprovado pelo Congresso altera esse mecanismo e estabelece que a nomeação deverá recair sobre o candidato mais votado pela comunidade universitária, com participação de docentes, técnicos e estudantes.

A discussão sobre o modelo de escolha ganhou força nos últimos anos após episódios em que o governo federal nomeou candidatos que não haviam sido os mais votados nas consultas realizadas pelas universidades. Durante o governo de Jair Bolsonaro, ao menos 16 universidades e institutos federais tiveram reitores escolhidos fora da primeira colocação nas eleições internas.

Em alguns casos, o presidente optou pelo segundo ou terceiro nome da lista tríplice ou nomeou dirigentes temporários, o que gerou protestos de estudantes, professores e entidades acadêmicas, que classificaram as decisões como “intervenções” nas instituições.

A mudança foi celebrada por entidades que representam as universidades federais. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) classificou a aprovação como um marco para a autonomia universitária.

— Em breve teremos uma lei que fortalece a nossa soberania, nossa democracia universitária — afirmou José Geraldo Ticianeli, presidente da entidade.

Defensores da proposta afirmam que a mudança reforça o princípio da autonomia universitária previsto na Constituição e busca garantir que a escolha dos dirigentes reflita a decisão da comunidade acadêmica.

Veja também