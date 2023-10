A- A+

EDUCAÇÃO Senado aprova proposta que trata de renegociação do Fies Mesmo projeto prevê repasse de 30% da Lei Kandir para obras e programas culturais do governo e pacto para retomada de construções da educação e saúde

O Senado aprovou um projeto de lei que amplia as possibilidades de renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para estudantes inadimplentes.



A proposta já tinha sido aprovada pela Câmara e segue agora para sanção presidencial.

O mesmo texto também cria um pacto nacional para retomar obras paradas e inacabadas da educação básica e do Sistema Único de Saúde (SUS).



A proposta traz ainda uma alteração na Lei Aldir Blanc, destinada ao financiamento de artistas. 30% dos recursos do fundo serão redirecionados a obras do PAC, relacionadas a programas de cultura, e a Política Nacional de Cultura Viva.





Sobre o Fies, o texto permite o refinanciamento da dívida estudantil em três modalidades:

Mais de 90 dias de dívida - 12% desconto e pagamento em 150x sem juros e multas

Mais de 360 dias de dívida, sendo do Cadúnico - 99% de desconto do valor total

Mais de 360 dias de dívida, fora do Cadúnico - 77% de desconto do valor total

Obras

A proposta de autoria do governo federal tramitava em regime de urgência no Congresso. O Executivo estima que há 3.540 obras paralisadas ou inacabadas de infraestrutura da educação básica (da pré-escola ao ensino médio).

Em nota na justificativa do projeto, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou que atualmente há cerca de cinco mil obras inacabadas, a maior parte delas unidades básicas de saúde, “que viabilizariam importante ampliação e qualificação dos serviços de saúde prestados à população”.

A retomada das obras ocorrerá com recursos dos estados ou municípios, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). No caso das obras inacabadas, ou seja, aquelas em que o contrato de execução já expirou, um novo acordo precisará ser firmado.

O texto permite que façam parte desse pacto obras e serviços de engenharia paralisados ou inacabados cuja execução tenha sido financiada no âmbito do extinto Plano de Ações Articuladas (PAR).

Segundo o governo, os investimentos até 2026 poderão somar cerca de R$ 4 bilhões, com previsão de criar mais 450 mil vagas na rede pública de ensino por meio da conclusão de cerca de 3,5 mil obras dadas como paralisadas ou inacabadas desde o início do PAR.

