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IMPEACHMENT

Senado do Paraguai rejeita pedido de prorrogação do presidente em processo de impeachment

"Não reunimos os votos necessários, então o tempo de prorrogação é rejeitado", disse o presidente do Senado

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Presidente paraguaio, Santiago Peña, pede 'prorrogação de 72 horas' em processo de impeachment para preparar defesaPresidente paraguaio, Santiago Peña, pede 'prorrogação de 72 horas' em processo de impeachment para preparar defesa - Foto: Handout/X Conta Do Presidente Do Paraguai Santiago Peña/AFP

O Senado do Paraguai rejeitou, nesta sexta-feira (6), o pedido do presidente, Santiago Peña, de 72 horas para preparar sua defesa no processo de impeachment que deverá enfrentar por um escândalo bancário que abala o país.

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"Não reunimos os votos necessários, então o tempo de prorrogação é rejeitado", disse o presidente do Senado, Basilio Núñez, o que abre caminho para o avanço do julgamento ainda nesta sexta-feira.

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, havia pedido mais cedo neste mesmo dia uma "prorrogação de 72 horas" para se preparar para o processo de impeachment, desencadeado pela crise bancária que congelou os depósitos de quase metade da população e mergulhou o país em uma crise institucional.

A crise eclodiu na terça-feira, quando o Banco Central decidiu intervir no Ueno Bank, associado a Peña, devido a problemas de solvência, o que acarretou no congelamento das contas de cerca de três milhões de clientes, além de grandes recursos estatais ali depositados.

Milhares de pessoas protestaram de terça a quinta-feira em Assunção, inclusive em frente ao Congresso, para exigir a devolução de seu dinheiro e a destituição do mandatário de direita aliado de Washington.

"Quero ver Santiago Peña na prisão, porque ele nos roubou, roubou o povo, mentiu", disse à AFP Mariano Giménez, um estudante de 26 anos, em um protesto que terminou com caminhões de combate a incêndio lançando água e gás lacrimogêneo.

Peña, de 47 anos, deve comparecer nesta sexta-feira ao julgamento político aberto contra ele pelo Parlamento.

Uma renúncia aceita conferiria a Peña imunidade parlamentar, já que, na qualidade de ex-presidente, ele passaria a ter o status de senador vitalício, explicaram à AFP constitucionalistas e deputados.

"Fui notificado às 22h15 (mesmo horário de Brasília) com uma peça acusatória e cerca de 300 páginas de anexos, e querem que eu responda em menos de 12 horas. Isso não é devido processo legal", escreveu Peña no X.

Quem assume o governo?
Peña continua sendo tecnicamente o chefe de Estado, já que o Parlamento, por falta de quórum, não conseguiu votar para aceitar ou rejeitar sua renúncia.

O anúncio de sua renúncia ocorreu quando a Câmara dos Deputados votava o processo de impeachment, aprovado pelos 78 parlamentares presentes, incluindo todos os de seu próprio partido, que lhe retirou o apoio.

Simultaneamente, os deputados recusaram abrir outro processo de impeachment contra o vice-presidente, Pedro Alliana, de 52 anos, o que abre caminho para que ele eventualmente suceda Peña.

"Aqui foi montado um esquema criminoso que se dedicou a esvaziar um banco com a proteção de instituições que ele controlava como presidente da República", disse na quinta-feira, em sua acusação, o deputado opositor Raúl Benítez.

Em meio à crise, o ministro do Interior, Enrique Riera, renunciou ao cargo na quinta-feira.

Escândalo bancário
Peña, ex-ministro da Fazenda que assumiu a presidência em 2023, detinha ações de um grupo que controlava o banco, das quais se desfez em 2025.

O caso escalou em poucos dias e resultou na renúncia do presidente do Banco Central, Carlos Carvallo.

O mandatário promulgou uma lei que estabeleceu um prazo máximo de cinco dias úteis para devolver à maioria dos correntistas a maior parte dos fundos. Mas não foi suficiente. Iniciou-se uma investigação na Justiça paraguaia que levou à prisão de oito diretores do banco.

Na tarde de quinta-feira, a Procuradoria-Geral do Paraguai também anunciou a abertura de uma investigação penal contra Peña por "fatos relativos à supervisão e resolução do Ueno Bank S.A. e à colocação de fundos públicos nessa entidade".

"O dano que estamos causando à economia não tem preço. Nenhum de vocês vai conseguir recuperar isso, em anos", disse na sexta-feira o senador opositor Walter Kobylanski.

A crise também atingiu a Argentina, onde cerca de 1.000 funcionários da empresa de tecnologia ITTI, do mesmo grupo, foram suspensos por 30 dias sem salário.

"Através de um e-mail nos informam que vamos entrar em suspensão de atividades, sem recebimento de salário, por 30 dias", disse o funcionário Mauricio Keorkis ao canal TN.

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