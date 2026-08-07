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Senado dos EUA aprova Daniel Perez para embaixador do Brasil, em pacote com 74 nomeações

Após aprovação, Perez ainda precisa do aval do governo brasileiro para assumir o cargo

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Foram 51 votos favoráveis e 47 contrários à nomeação de Daniel Perez para o cargo de embaixador do BrasilForam 51 votos favoráveis e 47 contrários à nomeação de Daniel Perez para o cargo de embaixador do Brasil - Foto: Florida House of Representatives/ Reprodução

O Senado dos EUA aprovou nesta sexta-feira (7), a indicação de Daniel Perez ao cargo de embaixador do Brasil, em um pacote mais amplo de 74 nomeações para agências federais norte-americanas e representação diplomática para vários países e órgãos como as Nações Unidas (ONU) e a Organização para Cooperação e Desenvolvimento (OCDE).

Foram 51 votos a favor das nomeações e 47 contrários.

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Apesar da aprovação do Senado norte-americano, Perez precisa do aval brasileiro para assumir o cargo.

A lista de indicações contou ainda com a aprovação de: Christopher Phelan para presidente do Conselho de Assessores Econômicos, Brett Matsumoto para Comissário do Escritório de Estatísticas de Emprego (BLS, em inglês) do Departamento do Trabalho e Francis Brooke como vice-secretário do Tesouro.

Entre os países que receberam indicações de embaixadores, além do Brasil, estão Chipre, Camboja, Austrália e Noruega.

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