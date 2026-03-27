A- A+

EUA Senado dos EUA aprova financiamento da Segurança Interna "Podemos pelo menos reabrir boa parte do governo e, a partir daí, veremos o que acontece"

Na madrugada desta sexta-feira, 27, o Senado dos Estados Unidos aprovou verbas do Departamento de Segurança Interna para pagar agentes da Administração de Segurança de Transportes (TSA) e da maioria das outras agências.

O texto excluiu operações de fiscalização de imigração, que estão no centro do impasse orçamentário que congestionou aeroportos, interrompeu viagens e impôs dificuldades financeiras aos trabalhadores.

Aprovado por unanimidade pelo Senado sem votação nominal, o acordo segue agora para a Câmara dos Representantes, que deverá analisá-lo.

"Podemos pelo menos reabrir boa parte do governo e, a partir daí, veremos o que acontece", disse o líder da maioria no Senado, John Thune, RS.D. "Obviamente, ainda teremos muito trabalho pela frente", acrescentou.

Com a crescente pressão para resolver o impasse de 42 dias sobre o financiamento do Departamento de Segurança Interna, o desfecho surgiu nas últimas horas antes de os funcionários da TSA ficarem sem salário novamente nesta sexta-feira.

O presidente Donald Trump afirmou que assinaria uma ordem para pagar imediatamente os agentes da TSA, dizendo que queria acabar rapidamente com o "caos nos aeroportos". O acordo não incluiu nenhuma das restrições exigidas pelos democratas em sua tentativa de conter a agenda de deportação em massa de Trump.

O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, disse que o resultado poderia ter sido alcançado semanas atrás e prometeu que seu partido continuaria lutando para garantir que a operação de imigração "descontrolada" de Trump "não receba mais financiamento sem uma reforma séria".

O que está incluído e o que está excluído do pacote

Os senadores trabalharam durante toda a noite no acordo que financiaria grande parte do restante do departamento, incluindo a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), a Guarda Costeira e a TSA, mas sem financiamento para o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE). A Alfândega foi financiada, mas a Proteção de Fronteiras não.

O pacote não impõe novos limites à fiscalização da imigração, que permaneceu praticamente inalterada pela paralisação do governo. O amplo projeto de corte de impostos do Partido Republicano, sancionado por Trump no ano passado, destinou bilhões em recursos extras ao Departamento de Segurança Interna (DHS).

Entre os valores, estão US$ 75 bilhões para operações do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega), garantindo que os agentes de imigração continuem recebendo seus salários apesar da paralisação.



Veja também