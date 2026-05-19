A- A+

Estados Unidos Senado dos EUA avança em resolução para limitar poderes de Trump na guerra com o Irã Quatro senadores republicanos se juntaram aos democratas nessa votação de procedimento, que deverá resultar em uma votação final em data ainda a ser definida

Leia também

• Aprovação de Trump vai a 35% e apoio dos republicanos se enfraquece, aponta pesquisa

• Trump chama Cuba de 'nação fracassada' e diz que país não consegue comer ou acender as luzes

• Trump volta a ameaçar o Irã e diz que esteve 'a uma hora' de atacar o país

O Senado dos Estados Unidos avançou, nesta terça-feira (19), com uma resolução simbólica, porém politicamente contundente, destinada a exigir do governo a retirada das forças americanas envolvidas no conflito com o Irã.

Quatro senadores republicanos se juntaram aos democratas nessa votação de procedimento, que deverá resultar em uma votação final em data ainda a ser definida.

A medida, que constituiria uma reprimenda incomum em tempos de guerra a um comandante-chefe em exercício, superou uma etapa processual crucial.

É a primeira vez que uma das câmaras do Congresso impulsiona uma legislação destinada a limitar as operações militares de Trump contra Teerã desde o início da guerra, há mais de 11 semanas.

@@NOTICIA_RELACIONADAS@@

Mas ela ainda precisa passar por uma votação final e, mesmo assim, enfrentaria obstáculos na Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, que já rejeitaram iniciativas semelhantes. E quase certamente seria vetada por Trump caso chegasse à sua mesa.

A votação evidenciou a crescente inquietação dentro do partido do presidente à medida que o conflito se aproxima do seu terceiro mês.

A guerra está esgotando os estoques de armamentos dos Estados Unidos, levantando dúvidas sobre a preparação militar americana e elevando as estimativas oficiais de custos, que já ultrapassam 30 bilhões de dólares (151 bilhões de reais) até o momento.

A resolução exigiria que o governo interrompesse a ação militar contra o Irã, a menos que ela fosse autorizada pelo Congresso, invocando a Lei dos Poderes de Guerra de 1973.

"Este presidente é como uma criança pequena brincando com uma arma carregada", disse o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, antes da votação.

Veja também