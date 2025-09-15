A- A+

Estados Unidos Senado dos EUA confirma candidato de Trump ao Fed antes de reunião sobre juros A confirmação de Miran ocorre em um momento em que Trump pressiona novamente por um corte nas taxas de referência

O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta segunda-feira (15), por uma margem estreita, o candidato do presidente Donald Trump para um cargo-chave no Federal Reserve (Fed), poucas horas antes do início da reunião de política monetária do banco central americano.

O Senado, de maioria republicana, votou por 48 a 47 para confirmar Stephen Miran, que preside o Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca, o que lhe permite integrar a diretoria de governadores do Fed.

Além disso, ele fará parte de um painel de 12 membros com direito a voto que estabelecem as taxas de juros de referência na maior economia do mundo.

A confirmação de Miran ocorre em um momento em que Trump pressiona novamente por um corte nas taxas de referência, o que lança uma sombra sobre a reunião de política monetária do Fed que acontecerá na terça e na quarta-feira.

O mercado espera um corte de 25 pontos-base ao final do encontro, e todas as atenções estão voltadas para os comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, ao término da reunião.

A medida de reduzir taxas provavelmente impulsionará a maior economia do mundo enquanto o mercado de trabalho se enfraquece e crescem os temores de uma recessão.

Trump também busca demitir Lisa Cook, governadora do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Fed, por uma acusação de fraude hipotecária.

Mas nesta segunda-feira, a corte de apelações do circuito de Columbia determinou que Cook, a primeira mulher negra a integrar a diretoria do Fed, poderia permanecer em seu cargo por enquanto, após contestar sua destituição. Além disso, com essa decisão judicial, espera-se que ela também participe da reunião do Fed.

Veja também