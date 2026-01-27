Ter, 27 de Janeiro

Senado dos EUA convoca chefes das principais agências migratórias

A morte por agentes federais de dois cidadãos comoveu o país

Manifestantes protestam contra o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE), após o assassinato a tiros, na semana passada, de Alex PrettiManifestantes protestam contra o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE), após o assassinato a tiros, na semana passada, de Alex Pretti - Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP

Os chefes das três principais agências americanas de controle migratório foram convocados para uma audiência pública no Senado em 12 de fevereiro, anunciou nesta terça-feira (27) um senador republicano.

A morte por agentes federais de dois cidadãos contrários às operações do governo contra a imigração ilegal, ocorrida neste mês, em Minneapolis, comoveu o país.

Todd Lyons, diretor interino do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE); Rodney Scott, chefe da patrulha de fronteira (CBP); e Joseph Edlow, diretor do Serviço de Cidadania e Imigração (USCIS), vão se apresentar à comissão do Senado encarregada das questões de segurança interna.

Segundo o senador republicano Rand Paul, líder da comissão, a audiência busca garantir que o orçamento destinado pelo Congresso a essas agências seja usado de forma adequada.

A carta endereçada aos três funcionários não menciona os acontecimentos recentes em Minneapolis, mas a convocação ocorreu em meio à pressão crescente contra o governo Trump, principalmente contra a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, que acusou de "terrorismo" os dois manifestantes mortos.

A oposição democrata pediu que os responsáveis prestem contas e que o ICE siga critérios rigorosos. "Kristi Noem é uma mentirosa compulsiva, abjeta e corrupta", declarou Hakeem Jeffries, líder da minoria democrata na Câmara dos Representantes, ao canal MSNow.

Trump, por sua vez, afirmou que Kristi faz "um trabalho muito bom".

