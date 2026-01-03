Sáb, 03 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado03/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EUA ATACA VENEZUELA

Senador dos EUA diz que Rubio deu por encerrados ataques na Venezuela

Rubio "não prevê mais ações na Venezuela agora que Maduro está sob custódia dos Estados Unidos", escreveu no X o senador Mike Lee

Reportar Erro
O secretário de Estado americano, Marco RubioO secretário de Estado americano, Marco Rubio - Foto: Fadel Senna / POOL / AFP

Os Estados Unidos concluíram sua ação militar na Venezuela após capturar o presidente do país, Nicolás Maduro, afirmou neste sábado (3) um senador americano, citando o secretário de Estado Marco Rubio.

Rubio "não prevê mais ações na Venezuela agora que Maduro está sob custódia dos Estados Unidos", escreveu no X o senador Mike Lee, um republicano que inicialmente foi crítico da operação, após afirmar que havia conversado com o chefe da diplomacia americana.

Leia também

• Rússia afirma que ação militar dos EUA na Venezuela é 'preocupante e condenável'

• Lula condena ataque dos EUA à Venezuela e cobra resposta da ONU

• Trump anuncia que Maduro foi capturado e retirado da Venezuela

Reportar Erro

Veja também

Newsletter