Senador dos EUA salva colega engasgada com almoço; saiba como agir nesses casos

A- A+

Um senador dos Estados Unidos conseguiu salvar a vida de uma colega que havia engasgado com um alimento durante o almoço. Rand Paul, representante pelo estado de Kentucky, correu ao resgate de Joni Ernst, de Iowa, e executou a manobra de Heimlich para desobstruir as vias aéreas da política.

O que fazer nesses casos?

Quando ocorre uma respiração no meio do momento de engolir, ou alguma outra prática que leve a epiglote a agir de forma diferente do que deveria, o alimento entra na parte errada e passa a obstruir a respiração. Com isso, o corpo reage, na forma do engasgo.

Normalmente não há grandes problemas, e o corpo estranho é expelido. Mas, quando a pessoa não consegue desengasgar, a situação demanda a ajuda de terceiros para evitar quadros graves.

A forma mais utilizada para desengasgar uma pessoa é a manobra de Heimlich. Ela envolve uma pressão, realizada por outra pessoa que não esteja engasgando, na região da boca do estômago (região epigástrica) para ajudar o corpo a expelir o alimento, ou objeto, que esteja obstruindo a traqueia.

Segundo o Ministério da Saúde, a outra pessoa deve se posicionar por trás da que está se engasgando e abraçá-la na região do abdômen. Nessa hora, uma das mãos deve permanecer fechada na área da boca do estômago, como formando um punho, enquanto a outra mão é posicionada sobre ela, comprimindo-a.

Então, é preciso realizar um movimento de gancho, empurrando a área da boca do estômago para dentro e para cima, como se fosse levantar a pessoa que está engasgando do chão. Isso deve ser feito repetidas vezes até que o alimento, ou objeto, seja expelido pela vítima. Em crianças, é necessário ajoelhar-se antes de dar início ao protocolo, para ficar na altura correspondente.

Se a vítima for um bebê, com menos de um ano de idade, essa manobra não é aconselhada. Nesse caso, deve-se colocar o bebê de bruços em cima do seu braço, levemente inclinado para baixo, e fazer cinco compressões no meio das costas, na região entre as escápulas. Caso ainda assim o bebê não desengasgue, a pessoa deve virá-lo para cima e realizar mais cinco compressões sobre o osso que divide a região do peito, o esterno.

Mesmo com as manobras, é importante que a emergência médica tenha sido chamada. E, claro, as duas manobras aplicam-se apenas para vítimas conscientes. Caso o engasgo leve rapidamente a pessoa para um estado de inconsciência, a primeira atitude a ser tomada deve ser chamar a ajuda médica. Se a vítima não for rapidamente socorrida, o índice de mortalidade pode chegar a 40%.

Veja também

espionagem Após vizinho do Norte, Coreia do Sul vai lançar "satélite espião" com empresa de Elon Musk