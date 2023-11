A- A+

França Senador é indicado na França por drogar uma deputada O senador, de 66 anos, é membro do grupo Les Indépendants (centro-direita) por um departamento do oeste da França

Um senador francês suspeito de ter drogado uma delegada para praticar abusos sexuais foi indiciado nesta sexta-feira (17) por um juiz e colocado sob controle judicial, anunciou seu advogado.

Joël Guerriau foi indicado por "administrador para [a deputada] Sandrine Josso, sem seu conhecimento, uma substância que busca habilidades para seu discernimento e o controle de suas ações com o objetivo de cometer um estupro ou violência sexual, assim como cárcere privado e uso de substância ações como entorpecentes", detalhou Rémi Pierre Drai em um comunicado transmitido à AFP.

O senador, de 66 anos, é membro do grupo Les Indépendants (centro-direita) por um departamento do oeste da França.

Solicitado pela AFP, o Ministério Público confirmou o indiciamento e informou que o senador estava proibido de "comparecer ao domicílio da vítima" e "entrar em contato com vítimas e testemunhas".

O incidente ocorreu na madrugada de quarta-feira no domicílio parisiense de Guerriau, um banqueiro de profissão e eleito senador em 2011.

A promotoria explicou que a vítima, deputada do partido centrista Modem, sentiu-se mal após tomar uma bebida na residência do senador, com quem não mantém relações íntimas.

O Ministério Público assinalou que as amostras recolhidas revelaram a presença de ecstasy no seu corpo e que a mulher recebeu posteriormente uma denúncia.

Segundo o MP, o tipo de investigação aberta não requer a suspensão da imunidade parlamentar do senador.

No Senado, Guerriau exerce as funções de secretário e de vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores, Defesa e Forças Armadas.

Veja também

DECISÃO Comissão de Ética da Câmara dos EUA apresenta resolução para expulsar George Santos