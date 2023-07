Senador republicano fica paralisado em pleno pronunciamento nos EUA; vídeo

O republicano Mitch McConnell, figura proeminente de seu partido no Senado dos Estados Unidos, causou preocupações sobre sua saúde nesta quarta-feira (26) após ficar paralisado em uma coletiva de imprensa no Capitólio.

McConnell, de 81 anos, interrompeu uma fala e permaneceu em silêncio e imóvel em frente ao microfone por cerca de 20 segundos, até que seus assessores e colegas senadores o ajudaram a se afastar.

