Senador uruguaio acusado de abuso sexual de menores perde imunidade

A- A+

A Câmara de Senadores do Uruguai suspendeu, nesta quarta-feira (7), a imunidade parlamentar do senador Gustavo Penadés, investigado por múltiplas denúncias de abuso e exploração sexual de menores.

Com isso, Penadés, um proeminente senador do partido governista de centro-direita do presidente Luis Lacalle Pou ficou à disposição dos tribunais.

Por unanimidade, o Senado votou a favor da perda da imunidade solicitada pela Justiça a pedido da Ministério Público, que colheu depoimentos de oito supostas vítimas e tem conhecimento de mais quatro.

A maioria dos que depuseram "tinham pouca idade" no momento da exploração, em sua maioria "13 e 14 anos". Os fatos ocorridos se estenderam por vários anos, havendo, inclusive, testemunho de 2020, conforme detalhes do caso revelados durante a sessão.

“Em um caso já antigo, a vítima era apenas um garoto em um time de futebol que o próprio Penadés organizava quando ainda era adolescente”, diz o documento do MP.

Previsto na Lei 17.815 de 2004, o crime de exploração sexual de crianças e adolescentes tem pena de dois a 12 anos de reclusão.

"A suspensão do privilégio não implica uma atribuição de responsabilidade ao senador. O que implica é poder aprofundar a investigação e eventualmente solicitar a instauração de um processo penal", explicou à AFP o porta-voz do Ministério Público, Javier Benech.

Penadés, de 57 anos, que pediu licença do Senado e também da Presidência do Parlamento do Mercosul (Parlasul) que exerce este ano, nunca se opôs à perda da imunidade, mas negou "categoricamente" as acusações.

Na terça-feira, o parlamentar deixou o governista Partido Nacional, no qual teve uma longa carreira parlamentar desde que começou a atuar na década de 1980.

Veja também

Estados Unidos Aeroporto de Nova York interrompe voos por fumaça vinda de incêndios no Canadá