Senador uruguaio será acusado por crimes sexuais

O senador uruguaio Gustavo Penadés, uma figura proeminente no governo de Luis Alberto Lacalle, será formalmente acusado na investigação aberta contra ele por crimes de natureza sexual, pela qual teve seus privilégios parlamentares suspensos em junho, informaram fontes judiciais nesta segunda-feira (2).

Alicia Ghione, promotora de Crimes Sexuais do 6º Turno, solicitará a formalização da investigação contra Penadés em uma audiência marcada para 10 de outubro, informou o porta-voz do Ministério Público, Javier Benech, aos jornalistas.

Ele destacou que apenas então será revelada a acusação penal e qualquer pedido adicional de medidas cautelares para o legislador de 57 anos, a quem a Justiça confiscou o celular em agosto e proibiu de sair do país por 180 dias.

Segundo meios de comunicação locais, que citam fontes próximas ao caso, Penadés será acusado de exploração sexual de adolescentes e será solicitada sua prisão preventiva.

Penadés é investigado pelo crime de retribuição ou promessa de retribuição a menores de idade para a execução de atos sexuais ou eróticos, previsto na lei 17.815 de 2004, que acarreta uma pena de dois a 12 anos de prisão.

Benech disse que neste caso também será solicitada a acusação de Sebastian Mauvezin, ex-professor do Liceu Militar, que teria facilitado os supostos encontros sexuais de Penadés com menores.

Tanto Penadés quanto Mauvezin negaram as acusações.

O Procurador-Geral do Uruguai, Juan Gómez, ordenou uma investigação sobre Penadés no final de março, após Romina Celeste Papasso, uma mulher trans militante do Partido Nacional, acusá-lo publicamente de pedofilia. A isso se somaram outras nove denúncias, todas de homens.

De acordo com detalhes revelados durante a sessão do Senado em que Penadés foi despojado de sua imunidade parlamentar, a maioria dos que testemunharam contra ele "eram jovens" no momento do suposto abuso e exploração sexual, a maioria com "13 e 14 anos", e os eventos denunciados ocorreram ao longo de vários anos, incluindo um testemunho de 2020.

"Em um caso já antigo, a vítima era apenas uma criança em um time de futebol que Penadés organizava quando ainda era adolescente", diz o documento. Penadés renunciou em junho ao Partido Nacional, partido do governo, onde teve uma longa carreira desde que começou a militar nos anos 1980.

