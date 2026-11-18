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A senadora democrata Maggie Hassan, que assumirá a presidência do Comitê de Segurança Interna do Senado dos Estados Unidos em janeiro, prepara audiências sobre os riscos da inteligência artificial (IA) após uma investigação concluir que quatro das plataformas mais utilizadas - ChatGPT, Claude, Gemini e Grok - elaboraram planos para ataques terroristas em território americano em testes conduzidos por auditores do governo.

Hassan havia solicitado ao Escritório de Prestação de Contas do Governo (GAO, na sigla em inglês), órgão de fiscalização ligado ao Congresso, uma avaliação sobre o potencial uso malicioso de ferramentas comerciais de IA e os riscos à segurança nacional. Segundo relatório divulgado nesta quarta-feira, 18, as plataformas produziram, em menos de 12 horas, planos considerados viáveis para ataques com explosivos capazes de provocar muitas mortes em cidades dos EUA ou ações contra a rede elétrica destinadas a causar prejuízos econômicos.

"Precisamos agir agora", afirmou Hassan em teleconferência com jornalistas. A senadora disse que uma das primeiras audiências da nova legislatura, que começa em janeiro, tratará das ameaças da IA e de formas de reforçar a segurança. "A ameaça da IA à segurança pública deixou de ser teórica", declarou. "Se o Congresso não agir, a questão é quando - e não se - um agente mal-intencionado usará IA para planejar e executar um grande ataque."

A auditoria do GAO, realizada entre dezembro de 2025 e outubro de 2026, incluiu testes encobertos na primavera do Hemisfério Norte. Duas plataformas geraram instruções para ataques com dispositivos explosivos improvisados, enquanto outras duas sugeriram ações contra instalações da rede elétrica com drones ou armas de fogo. De acordo com o órgão, todas forneceram informações detalhadas sobre possíveis alvos, locais, horários e métodos.

Em um dos testes, uma ferramenta inicialmente se recusou a fornecer detalhes sobre explosivos, mas os investigadores conseguiram contornar as proteções do sistema. Nos cenários envolvendo subestações elétricas, os programas chegaram a apresentar mapas e imagens. Técnicos do GAO consultaram especialistas e visitaram locais citados para avaliar a precisão das respostas, identificando também falhas, como vias posicionadas incorretamente e obstáculos físicos que dificultariam a execução de alguns planos.

"Os benefícios potenciais dessa tecnologia são imensos, mas ela também pode beneficiar agentes mal-intencionados", afirmou o GAO no relatório de 61 páginas. O órgão reconheceu que os fornecedores continuarão a aperfeiçoar os mecanismos de proteção, mas advertiu que o uso indevido da IA representa um risco crescente à segurança nacional e econômica.

As empresas disseram que seguem aprimorando seus modelos. A Anthropic afirmou levar as conclusões a sério, embora não tenha conseguido verificar os resultados do GAO, e reconheceu que usuários determinados podem obter conteúdo nocivo ao disfarçar a finalidade de pedidos. O Google destacou que os testes envolveram versões anteriores de seus modelos. A OpenAI disse acolher a oportunidade de responder às conclusões e ao trabalho ainda necessário, enquanto a SpaceXAI afirmou que continua empenhada em elevar a segurança a cada atualização.

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