Senadores democratas querem proibir propaganda de armas a crianças nos EUA

Legisladores democratas indignados pediram, nesta quinta-feira (26), às autoridades reguladoras do comércio nos Estados Unidos que detenham uma campanha de marketing voltada às crianças para um rifle semiautomático chamado JR-15. "Até onde vamos chegar?", disse o líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer.

"Com a epidemia de violência armada juvenil e tiroteios em massa, uma ideia como esta, um AR-15 para crianças, simplesmente não deveria ver a luz do dia", acrescentou, em referência ao modelo de arma de estilo militar.

Em uma coletiva de imprensa, Schumer e outros senadores democratas instaram a Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês) a tomar medidas contra a empresa Wee1 Tactical, que fabrica o JR-15.

Também fizeram referência aos últimos tiroteios em massa ocorridos nos Estados Unidos e a uma professora que foi baleada na Virgínia por um menino de seis anos.

"A lei diz que não se deve vender armas às crianças", é algo "desprezível", disse Schumer.

A Wee1, com sede em Chicago, promove em seu site o calibre .22 JR-15 como um rifle semiautomático leve "voltado aos entusiastas mais pequenos". Segundo a empresa, a arma é 20% menor que o AR-15 padrão e que pode levar carregadores com cinco ou dez rodadas de munição.

"Estamos entusiasmados e honrados em oferecer um produto de qualidade que ajudará as famílias a transmitir com segurança a orgulhosa tradição americana da posse responsável de armas para a próxima geração de entusiastas da caça e do tiro recreativo", acrescenta a companhia, que inclui uma foto de uma criança disparando uma arma junto com um adulto.

