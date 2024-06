Senadores dos EUA apresentarão projeto de lei contra fluxo de armas na América Latina

Quatro senadores democratas anunciaram nesta sexta-feira (21) que vão apresentar um projeto de lei contra o fluxo de armas procedentes dos Estados Unidos em todo o continente americano, informou um deles em comunicado.

Essas armas "contribuem substancialmente para a violência das gangues, as violações dos direitos humanos e a instabilidade política", diz o texto difundido pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o democrata Ben Cardin.

A Lei de Monitoramento Regional de Vendas de Armas nas Américas (ARMAS, na sigla em inglês) transferiria a autoridade sobre armas pequenas do Departamento de Comércio para o Departamento de Estado, pediria um programa interinstitucional para deter o tráfico e melhoraria a supervisão do Congresso, detalha a nota.

Ademais, o congressista democrata Joaquín Castro apresentou um projeto de lei similar na Câmara dos Representantes.

"Do México até Haiti e Equador, as organizações criminosas utilizam armas fabricadas nos Estados Unidos para cometer níveis recorde de violência, alimentando a insegurança em todo o hemisfério e minando os interesses nacionais dos Estados Unidos", acrescentou Cardin, um dos impulsores do projeto junto com Tim Kaine, Chris Murphy e Dick Durbin.