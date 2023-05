A- A+

Petróleo Senadores questionarão ministro de Minas e Energia sobre exploração da Petrobras na foz do Amazonas Ministro Alexandre Silveira será ouvido na Comissão de Infraestrutura do Senado no dia 24

A Comissão de Infraestrutura do Senado vai ouvir o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre o impasse envolvendo a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. A audiência será no próximo dia 24.

O encontro entre o ministro e senadores já estava marcado antes de vir à tona a proibição do Ibama para a Petrobras perfurar um poço até o pré-sal, no litoral do Amapá.

Os parlamentares, porém, vão aproveitar a oportunidade para discutir com o ministro a viabilidade da exploração ambiental, levando em conta o parecer do Ibama.

Na última quarta-feira, o Ibama negou pedido feito pela Petrobras alegando "inconsistências preocupantes para a operação segura em nova fronteira exploratória de alta vulnerabilidade socioambiental"

A Petrobras planeja perfurar inicialmente um poço a cerca de 160 km da costa do Oiapoque (AP) e a 500 km da foz do rio Amazonas propriamente dita.

Comissão de Meio Ambiente

A Comissão de Meio Ambiente do Senado também quer ouvir a ministra Marina Silva, mas ainda não há data definida para o encontro. Senadores querem que seja um sessão conjunta com a Comissão de Infraestrutura.

No início do mês, Marina havia sido convidada para comparecer a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. Mas a audiência foi cancelada após a ministra ser internada com COVID-19.

