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CURSOS Senai Areias abre 660 vagas gratuitas em cursos de aperfeiçoamento profissional Oportunidades são exclusivas para alunos e ex-alunos do Senai Pernambuco; inscrições seguem até 13 de novembro

A Escola Técnica Senai Areias está com inscrições abertas para 660 vagas gratuitas em cursos presenciais de aperfeiçoamento profissional.



As oportunidades são voltadas exclusivamente para alunos e ex-alunos do Senai Pernambuco, cobrindo áreas como segurança do trabalho, eletricidade e automação industrial. As inscrições devem ser feitas de forma online e seguem até o dia 13 de setembro.

As bolsas integrais são voltadas para candidatos com mais de 18 anos que declararem baixa renda. É necessário ter disponibilidade para aulas presenciais no bairro de Areias, na Avenida Dr. José Rufino - 1099, e apresentar comprovação de vínculo (declaração de matrícula para alunos ativos ou certificado para ex-alunos).



O preenchimento das vagas será realizado por ordem de inscrição, desde que o candidato atenda a todos os requisitos previstos no edital. A relação dos selecionados será divulgada em 14 de setembro, no site do Senai Pernambuco.



A matrícula será concluída também de forma online após a conferência da documentação apresentada, sem necessidade de entrega dos documentos presencialmente na unidade.

A programação inclui formações como NR 35 (Trabalho em Altura), NR 10 (Segurança em Instalações elétricas), CLP Siemens e Inversores de Frequência, com aulas começando a partir do dia 15 de setembro.

Confira os cursos disponíveis:

NR 35 - Trabalho em Altura

Vagas: 200

Carga horária: 16h

Início das aulas: 15/09



Sistemas Lógicos Programáveis – CLP Siemens

Vagas: 30

Carga horária: 40h

Duração: 10 dias

Início das aulas: 15/09



NR 10 Básico – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

Vagas: 200

Carga horária: 40h

Duração: 10 dias

Início das aulas: 21/09



Inversores de Frequência Sinamics

Vagas: 30

Carga horária: 20h

Duração: 5 dias

Início das aulas: 29/09



NR 10 Complementar – Segurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP)

Vagas: 200

Carga horária: 40h

Duração: 10 dias

Início das aulas: 05/10

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