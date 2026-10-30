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Qualificação profissional Senai bre inscrições para 570 vagas gratuitas em cursos de aperfeiçoamento profissional em Goiana Vagas são para 17 opções de cursos presenciais em diferentes áreas. Inscrições estão abertas e seguem até 5 de novembro

O Senai Pernambuco está com inscrições abertas para 570 vagas gratuitas em 17 cursos de aperfeiçoamento profissional, oferecidos em Goiana, na Zona da Mata Norte.

As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação, como indústria, tecnologia, manutenção, elétrica, logística e administração.

Os interessados podem se inscrever entre os dias 30 de outubro e 5 de novembro, exclusivamente pelo site www.pe.senai.br/editais. As aulas serão presenciais, com início previsto entre os dias 9 e 25 de novembro.

Entre os cursos disponíveis estão Excel Básico e Intermediário, Mecânica Industrial, Técnicas de Automação Industrial, Planejamento e Controle de Manutenção, Gerenciamento da Manutenção, Metrologia Dimensional, Eletricidade Básica, Comandos Elétricos, Eletrônica para Eletricista e Técnicas de Informática Aplicada à Operação Industrial.

Há também oportunidades de capacitação em gestão de estoques, logística, rotinas administrativas, comunicação empresarial, processos comerciais e transformação digital da indústria.

As turmas serão distribuídas nos turnos da manhã, tarde e noite, conforme o curso escolhido, com cargas horárias de 40 a 96 horas.

Para concorrer a uma das bolsas integrais, o candidato deve ter idade mínima de 16 anos e possuir condição de baixa renda, autodeclarada no momento da inscrição.

Já no caso de candidatos menores de 18 anos, sem capacidade jurídica plena, também será necessário anexar, no momento da inscrição, um documento de identificação com foto e o CPF do representante legal, que deverá ser identificado no formulário.

De acordo com o Senai, a seleção será realizada por ordem de inscrição, desde que os candidatos atendam às exigências estabelecidas no edital.

Já a lista dos selecionados será divulgada no dia 6 de novembro, e poderá ser conferida no mesmo endereço eletrônico utilizado para as inscrições.

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