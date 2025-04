A- A+

OPORTUNIDADE Senai oferece 600 vagas gratuitas em cursos EAD para qualificação profissional em Pernambuco As oportunidades são nas modalidades de Educação a Distância (EAD) e atendem às unidades do Senai em Ipojuca e Goiana

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está com inscrições abertas para 600 vagas gratuitas em cursos de qualificação e aperfeiçoamento, voltados a quem busca inserção ou crescimento no mercado de trabalho.

As oportunidades são nas modalidades de Educação a Distância (EAD) e atendem às unidades do Senai em Ipojuca, na Região Metropolitana, e Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Em Ipojuca, estão disponíveis 300 vagas para os cursos de Almoxarife e Assistente Ambiental, com 150 vagas para cada área.

As inscrições podem ser feitas até 10 de abril, mediante preenchimento de um formulário, disponível no edital, com declaração de baixa renda e envio dos documentos: RG, CPF e comprovante de residência. É necessário ter no mínimo 16 anos e acesso a computador com internet.

O curso de Almoxarife prepara profissionais para atuar no setor logístico — área com alta demanda no estado. De acordo com o Mapa do Trabalho Industrial, Pernambuco precisará de cerca de 88 mil trabalhadores no setor até 2027.

O campo de atuação abrange indústrias, transportadoras, centros de distribuição e operadores logísticos.

Já o curso de Assistente Ambiental tem foco na aplicação de práticas sustentáveis no processo produtivo. Os participantes serão capacitados para atuar em gestão ambiental, controle de emissões, redução de resíduos e uso racional de recursos.

As outras 300 vagas são destinadas a cursos de aperfeiçoamento na unidade de Goiana.

São duas formações: Soft Skills (habilidades socioemocionais), com duração de oito dias, e Introdução à Tecnologia da Informação e Comunicação, com duração de dez dias. Cada curso oferece 150 vagas e segue os mesmos pré-requisitos dos cursos de Ipojuca.

Os detalhes completos estão disponíveis nos editais:



Edital – Ipojuca (Almoxarife e Assistente Ambiental)

Edital – Goiana (Soft Skills e TIC).

Veja também