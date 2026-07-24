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EDUCAÇÃO Senai oferta 380 vagas gratuitas para cursos presenciais e à distância Capacitações serão na Escola Senai de Areias, na Zona Oeste de Recife, com o início das aulas previsto para agosto

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) irá ofertar 380 vagas gratuitas para cursos de aperfeiçoamento profissional nas modalidas presencial e à distância.

As capacitações serão na Escola Senai de Areias, na Zona Oeste do Recife, com o início das aulas previsto para agosto.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de forma on-line por meio do site oficial do Senai a partir da próxima segunda-feira (27). Os cadastros seguirão abertos até 2 de agosto.

De acordo com o edital, a seleção dos candidatos será por ordem de inscrição, desde que ao candidato atenda aos critérios exigidos.

Para participar, é necessário ter, no mínimo, 16 anos de idade e se enquadrarem em condiçoes de baixa renda, que deverá ser autodeclarada. O resultado está previsto para para ser divulgado em 4 de agosto, no mesmo site da inscrição.

Os concorrentes também deverão informar o CPF e o endereço no ato da inscrição. Menores de 18 anos também deverão informar os dados de um representante legal.

As vagas presenciais serão distribuidas em duas trumas para os cursos de Técnicas para Operadores de Linha de Produção, nos turnos da manhã e tarde. Cada turma contará com 40 vagas. A formação terá duração de um mês, com carga horária de 60 horas.

Já na modalidade de Educação à Distância (EAD), será ofertadas 300 vagas para os cursos de Eficiência Energética, Gestão de Suprimentos, Logística Sustentável, Recebimento de Materiais, Armazenagem e Gestão de Distribuição. Cada turma terá 50 vagas participantes. A formação também irá durar um mês, com cargas horárias que variam de 32 a 100 horas.

Para receber o certificado, o aluno deverá alcançar média igual ou superior a 7 e cumprir frequência mínima de 75% da carga horária do curso.

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