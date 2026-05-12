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Futebol SENAI-PE abre 310 vagas gratuitas para cursos técnicos As inscrições seguem até 11 de junho e devem ser feitas exclusivamente pela internet, através do site www.pe.senai.br/editais

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Pernambuco (SENAI-PE) divulgou nesta terça-feira (12) a abertura das inscrições para o preenchimento de 310 vagas gratuitas para cursos técnicos de nível médio, nos formatos presencial e semipresencial (EAD), dentro do programa de Gratuidade Regimental. As capacitações serão oferecidas em oito cidades: Belo Jardim, Cabo, Caruaru, Goiana, Ipojuca, Paulista, Petrolina e Santo Amaro.

As inscrições seguem até 11 de junho e devem ser feitas exclusivamente pela internet, através do site www.pe.senai.br/editais. A matrícula será concluída mediante envio da documentação exigida, como RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. Menores de 18 anos devem apresentar também os documentos de identificação e o CPF do responsável legal.

Para concorrer às bolsas, os candidatos precisam estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio (ou equivalente EJA), possuir idade mínima de 16 anos e declarar condição de baixa renda no ato da inscrição.

Entre os cursos ofertados estão Técnico em Eletromecânica, Técnico em Logística, Técnico em Plástico, Técnico em Mecânica, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Planejamento e Controle de Produção, Técnico em Alimentos e Técnico em Segurança do Trabalho.

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