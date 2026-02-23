A- A+

EDUCAÇÃO Senai-PE abre 610 vagas gratuitas para cursos técnicos de nível médio As oportunidades são oferecidas em dois formatos: presencial e semipresencial

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Pernambuco (Senai-PE) lançou um edital unificado para concessão de 610 vagas gratuitas em cursos técnicos de nível médio. As oportunidades estão distribuídas em oito formações técnicas.

Os cursos são: Técnico em Eletromecânica, Logística, Plástico, Mecânica, Eletrotécnica, Planejamento e Controle da Produção, Alimentos e Segurança do Trabalho.

As oportunidades fazem parte do programa de gratuidade regimental da instituição e são voltadas a candidatos de baixa renda, sendo oferecidas em nove escolas da instituição, da Capital ao Sertão.

As formações serão oferecidas em dois modelos: presencial e semipresencial (EAD). No presencial, as aulas ocorrem nas escolas técnicas do Senai. Já no formato semipresencial, o conteúdo teórico é ministrado no Ambiente Virtual de Aprendizagem (Ava), com aulas práticas obrigatórias realizadas presencialmente nas unidades da instituição.

As inscrições também são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, até o dia 10 de março. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 12 de março, no site oficial do Senai Pernambuco.

Para participar, o candidato deve estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio, ter no mínimo 16 anos e comprovar condição de baixa renda por autodeclaração no ato da inscrição. A seleção seguirá a ordem de inscrição, em conformidade com o edital, desde que todos os requisitos sejam atendidos.

A aprovação no curso exige média final igual ou superior a 7 e frequência mínima de 75% em cada módulo. As aulas iniciam a partir de março, conforme cronograma de cada unidade.

