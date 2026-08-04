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Zona da Mata Senai-PE abre inscrições para curso gratuito em produção de alimentos em Vitória de Santo Antão Para participar da seleção, os candidatos devem ter mais de 18 anos, residir em Vitória de Santo Antão e ter o Ensino Médio completo

O Senai Pernambuco está com inscrições abertas para o curso gratuito de Técnicas de Produção na Indústria de Alimentos, em Vitória de Santo Antão, Zona da Mata do estado. Com foco nos moradores do município, a formação é voltada para os interessados em adquirir qualificação para atuar no setor de alimentos.

Com duração de três semanas, a capacitação oferecerá duas turmas com início em 2 de setembro, nos turnos da tarde, das 13h às 17h, e da noite, das 18h às 22h. Também haverá uma turma noturna com início em 5 de outubro de 2026, das 18h às 22h.

As aulas serão realizadas na Unidade Móvel do Senai, localizada na Avenida Henrique Dias, nº 7, no bairro do Livramento. Os alunos aprenderão sobre fundamentos da tecnologia e industrialização de alimentos, princípios de higiene e segurança dos alimentos, qualidade, relações socioprofissionais, cidadania e ética, entre outros temas.

Para participar da seleção, os candidatos devem residir em Vitória de Santo Antão, ter o Ensino Médio completo, ser maiores de 18 anos e possuir disponibilidade de horário para acompanhar as atividades do curso. Os interessados devem preencher um formulário de inscrição. A confirmação da inscrição, porém, se dará por ordem de chegada.

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