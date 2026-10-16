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Qualificação Senai e Petrobras abrem 360 vagas em cursos gratuitos com bolsas de até R$ 858 Cursos serão ministrados na modalidade presencial nas unidades de Areias, no Recife, Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, na RMR

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial em Pernambuco (Senai-PE), em parceria com o Programa Autonomia e Renda Petrobras, está com 360 vagas abertas em cursos gratuitos de qualificação profissional na Região Metropolitana do Recife.



Estão sendo ofertadas oportunidades para Eletricista Industrial, Auxiliar de Encanador Industrial, Caldeireiro, Auxiliar de Construtor Civil, Mecânico de Manutenção e Montador de Andaimes, nas unidades de Areias, no Recife, Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca.



Os cursos serão ministrados na modalidade presencial. Os candidatos poderão optar pelos turnos da manhã, tarde ou noite.



Confira cursos e vagas oferecidas



Senai Areias:

Eletricista Industrial (40 vagas) | Turno: manhã e tarde.

Senai Cabo de Santo Agostinho:

Auxiliar de Encanador Industrial (60 vagas) | Turnos: manhã, tarde e noite

Caldeireiro (60 vagas) | Turno: manhã, tarde e noite

Mecânico de Manutenção (40 vagas) | Turnos: manhã e tarde.

Senai Ipojuca:

Auxiliar de Construtor Civil (40 vagas) | Turnos: manhã e tarde

Eletricista Industrial (40 vagas) | Turnos: tarde e noite

Montador de Andaimes, Formas e Escoramento (80 vagas) | Turnos: manhã, tarde e noite.

Requisitos

Os cursos são voltados a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, maiores de 18 anos, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo.

Também é necessário atender à escolaridade mínima exigida pelo curso escolhido e residir na área de abrangência da formação, ou seja, no bairro de Areias, ou nas cidades de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho.



Segundo o edital, terão prioridade mulheres, pessoas trans, indígenas, quilombolas, pretos e pardos, migrantes, refugiados e pessoas com deficiência (PCDs).

Inscrições

As inscrições são gratuitas, já estão abertas e devem ser feitas até 3 de novembro, no site do programa ou de forma presencial na secretaria do Senai participante.

Seleção

A seleção dos estudantes ocorrerá por sorteio público previsto para o dia 6 de novembro, no canal do YouTube da Firjan Sesi.

As matrículas começam em 16 de novembro na unidade escolhida pelo participante, já o início das aulas está previsto para 15 de fevereiro de 2027.



Auxílio

Os estudantes selecionados receberão auxílio financeiro mensal no valor de R$ 660 durante todo o período do curso. Se for mulher com filhos de até 11 anos, o valor da bolsa passa para R$ 858 mensais.

A iniciativa também oferta auxílio para alimentação no valor de R$ 300 por mês.

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