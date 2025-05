SENAI-PE e Stellantis abrem 90 vagas gratuitas para curso de Assistente Automotivo Industrial

O SENAI Pernambuco, em parceria com a Stellantis, abriu 90 vagas para o curso gratuito de Qualificação Profissional em Assistente Automotivo Industrial, voltado a jovens em situação de vulnerabilidade social.

A capacitação tem início previsto para julho de 2025 e prevê o pagamento de uma bolsa-auxílio de R$ 700 mensais.

As inscrições estão abertas até 31 de maio através dos links disponíveis no edital. Lá, o aluno também encontrará a documentação necessária para os aprovados e o cronograma da seleção.

As vagas são destinadas a candidatos com idade entre 17 e 21 anos, que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio.

A prioridade será dada a alunos com renda familiar de até dois salários-mínimos. O curso será presencial e contará com carga horária total de 260 horas, distribuídas ao longo de três meses.

As aulas ocorrerão nas unidades do SENAI em Goiana e Paulista, sendo 60 vagas destinadas em Goiana e 30 em Paulista.

Os estudantes selecionados deverão cumprir uma frequência mínima de 75% para garantir a permanência no curso e o recebimento da bolsa-auxílio.

O processo seletivo será realizado em duas etapas: uma prova online com questões de Língua Portuguesa e Matemática, marcada para o dia 2 de junho de 2025, e uma análise documental.

Para avançar à etapa seguinte, os candidatos deverão obter nota mínima de 7,0 em ambas as disciplinas. A divulgação dos resultados ocorrerá no dia 3 de junho.

O conteúdo programático das provas inclui temas como interpretação de texto, figuras de linguagem, operações matemáticas, porcentagem, unidades de medida, raciocínio lógico e noções de geometria, com foco no contexto industrial.

A matrícula será realizada presencialmente entre os dias 17 e 26 de junho na escola para a qual o candidato se inscreveu.

“A proposta do programa é preparar os alunos para que eles possam ingressar na Stellantis como aprendizes. Eles vão fazer também para o processo seletivo, para ser aprendiz, vai passar por todo o processo de aprendiz, como outros candidatos. Porém, por eles fazerem parte do nosso programa, eles vão ter um diferencial formativo”, explica a analista de educação profissional do SENAI-PE, Michelle Ramos.