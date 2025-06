Senai-PE promove programação especial em suas unidades a partir desta quinta (5)

A- A+

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Pernambuco (Senai-PE) realiza, entre os dias 5 e 7 de junho, a 17ª edição do Mundo SENAI, em todas as suas 10 unidades espalhadas pelo estado.

O evento tem como objetivo apresentar a instituição para a sociedade através de oficinas, palestras, workshops e visitas guiadas. A participação é gratuita e os participantes podem acessar a programação completa no site (acesse aqui).

A abertura oficial da programação será no Senai do Cabo, com o presidente do Sistema Fiepe e do Conselho Regional do Senai-PE, Bruno Veloso. Além disso, haverá também uma palestra magna com o instrutor de empreendedorismo do Sebrae-PE, Daniel Paixão; e um workshop sobre ‘A Mágica do Sucesso’, do palestrante Roberto Montanha. À noite, a escola oferece o minicurso de Sistema Solar Fotovoltaico.

Ao todo, as unidades da instituição contarão com mais diversas ações durante os três dias, voltadas para as áreas de atuação do Senai: educação, inovação para a indústria, consultoria e pesquisa.

O público poderá participar de atividades práticas, conhecer estruturas de ensino e obter informações sobre o mercado de trabalho e possíveis carreiras profissionais.

A programação inclui a Feira Contrate-me, uma iniciativa digital que conecta candidatos a vagas de emprego e estágio em empresas de diversas regiões do país. Os participantes poderão cadastrar ou atualizar currículos e concorrer a oportunidades de colocação profissional.

Professores e técnicos do Senai estarão disponíveis para orientar sobre os cursos ofertados e esclarecer dúvidas relacionadas à formação profissional. As unidades participantes também apresentarão equipamentos e tecnologias utilizadas na indústria, com foco na capacitação para o mercado atual.



