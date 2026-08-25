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SAIBA COMO SE INSCREVER Senai Pernambuco abre 305 vagas gratuitas em cursos técnicos em quatro cidades Oportunidades em seis áreas de formação estão disponíveis nas cidades de Goiana, Paulista, Petrolina e Recife

O Senai Pernambuco está com inscrições abertas para 305 vagas gratuitas em cursos técnicos em seis áreas de formação: Segurança do Trabalho, Eletrotécnica, Logística, Manutenção Automotiva, Planejamento e Controle de Produção e Alimentos.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pela internet, nos links específicos disponibilizados para cada curso no edital, estendendo-se até 7 ou 13 de setembro, a depender da formação escolhida.

Para concorrer a uma das bolsas, é necessário ter pelo menos 16 anos, estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio ou modalidade equivalente como Educação para Jovens e Adultos (EJA), e possuir condição de baixa renda autodeclarada.

O preenchimento das vagas ocorrerá de acordo com a ordem de inscrição, desde que o candidato cumpra os requisitos previstos no edital.

Do total de oportunidades, 90 vagas estão disponíveis na Escola Técnica Senai Santo Amaro, na área central do Recife; 85 em Paulista, na Região Metropolitana do Recife; 70, na unidade de Petrolina, no Sertão; e 60, na escola de Goiana, na Mata Norte.

As formações são oferecidas nos formatos presencial e de Educação a Distância (EAD). No caso dos cursos EAD, as atividades são desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), mas há participação obrigatória em aulas práticas presenciais nas escolas do SENAI.

Em Goiana, são oferecidas 60 vagas para Técnico em Segurança do Trabalho, divididas em duas turmas EAD, com 30 oportunidades cada e aulas práticas presenciais no turno da tarde.

As inscrições podem ser realizadas até 7 de setembro. Uma das turmas terá início em 14 de setembro e a outra, no dia 15.

Na Escola de Paulista, são 25 oportunidades para o curso presencial de técnico em Logística, no turno da noite; 30 para o mesmo curso, mas no formato EAD; e outras 30 para Planejamento e Controle de Produção, também EAD. Para essas turmas, as inscrições seguem até 13 de setembro.

O curso de Planejamento e Controle de Produção começa no dia 15 de setembro, enquanto as duas turmas de Logística têm início previsto para 17 de setembro.

Já em Petrolina, estão disponíveis 35 oportunidades para Técnico em Alimentos e 35 para Manutenção Automotiva. Os dois cursos são presenciais e serão realizados no turno da noite. As inscrições ficam abertas até 13 de setembro.

A unidade de Santo Amaro disponibiliza 30 vagas para técnico em Logística (manhã); 30 para Eletrotécnica (manhã); e 30 para Segurança do Trabalho (tarde).

Para Logística e Eletrotécnica, as inscrições terminam em 7 de setembro, enquanto os interessados em Segurança do Trabalho podem se candidatar até o dia 13.

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