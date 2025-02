Senai-PE abre 182 vagas para cursos técnicos; saiba como se inscrever

A- A+

O Senai Pernambuco abriu 182 vagas em cursos técnicos gratuitos. As inscrições estão abertas e seguem até a próxima terça-feira (25).

As oito capacitações estão distribuídas em cinco escolas, Cabo, Ipojuca, Petrolina, Santo Amaro e Paulista, nos formatos presencial e EAD.

Os cursos são os seguintes [clique no link em cada um para abrir a respectiva inscrição]:

Unidade Cabo

Unidade Ipojuca

Unidade Paulista

Unidade Petrolina

Unidade Santo Amaro

O preenchimento das oportunidades se dará de acordo com a ordem de cadastramento.

O resultado será divulgado no site do Senai em 10 de março. As aulas têm previsão de início entre março e abril.

Para concorrer a uma vaga, o candidato precisa ter idade mínima de 15 anos, condição de baixa renda, autodeclarada por escrito no ato da inscrição, e comprovar conclusão ou estar matriculado no Ensino Médio em qualquer um dos três anos.



Confira o edital:

