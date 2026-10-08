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Senar-PE abre inscrições para cursos técnicos gratuitos da Rede e-Tec

80 vagas estão sendo oferecidas para turmas em Bezerros, Belém do São Francisco e Petrolina

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Senar-PE está com inscrições abertas para o processo seletivo 2027.1 da Rede e-TecSenar-PE está com inscrições abertas para o processo seletivo 2027.1 da Rede e-Tec - Foto: Divulgação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Pernambuco (Senar-PE) está com inscrições abertas para o processo seletivo 2027.1 da Rede e-Tec.

Ao todo, são 80 vagas gratuitas para cursos técnicos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). As inscrições seguem até 24 de novembro. Confira o edital completo neste link.

As vagas estão distribuídas entre os polos de Bezerros, com 25 vagas para o curso técnico em Zootecnia; Belém do São Francisco, com 30 vagas para Segurança do Trabalho; e Petrolina, com 25 vagas para Fruticultura.

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Os cursos são voltados à formação de profissionais qualificados para atender às demandas do meio rural e do setor agropecuário pernambucano.

Mais informações sobre o processo seletivo, incluindo cronograma, locais de realização, conteúdos dos cursos e demais orientações, estão disponíveis no site da Rede e-Tec ou pelos telefones (81) 9.9662-7451, (81) 9.9334-4735 e (81) 3129-0009.

Serviço
Processo Seletivo Rede e-Tec 2027.1
Período de inscrição: 6/10 a 24/11
Cursos: Zootecnia, Segurança do Trabalho e Fruticultura
Polos: Bezerros, Belém do São Francisco e Petrolina
Inscrições e edital
 

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