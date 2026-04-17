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OPORTUNIDADE Senar-PE abre inscrições para cursos técnicos gratuitos com aulas online e presenciais Com 180 vagas distribuídas em vários municípios do estado, as inscrições acontecem até o próximo dia 26 de maio

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Pernambuco (Senar-PE) abriu inscrições para cursos técnicos gratuitos, reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), na modalidade híbrida, com aulas online e presenciais. As inscrições podem ser realizadas até o dia 26 de maio.

Com o objetivo de formar profissionais qualificados, estão sendo oferecidas 180 vagas, distribuídas entre os cursos de Agricultura, Agropecuária, Segurança do Trabalho e Zootecnia, com turmas nos polos de Bezerros, Belém do São Francisco, Limoeiro, Garanhuns, Serra Talhada e Recife.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem se inscrever pelo site, preencher o formulário e anexar a documentação exigida no edital, como documentos pessoais, histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio.

Em casos de candidatos com vínculo rural, eles devem anexar também a documentação necessária, informada no edital. Além disso, é preciso ter concluído o ensino médio ou estar em fase de conclusão, bem como atender aos demais critérios estabelecidos no edital.

A seleção será realizada por meio de análise documental e classificação dos candidatos, seguindo as regras do edital. Os cursos têm duração média de dois anos e contam com uma metodologia que une aulas a distância com encontros presenciais obrigatórios aos sábados, nos polos, garantindo maior flexibilidade sem abrir mão da prática.

Para mais informações sobre o processo seletivo, cronograma, locais de realização, conteúdos dos cursos e demais orientações estão disponíveis no site oficial ou pelos telefones: (81) 99662-7451 / (81) 99334-4735 / (81) 3129-0009.

Serviço

Cursos técnicos gratuitos na modalidade híbrida

Inscrições: Até 26 de maio

Duração: 2 anos



Recife : Segurança do Trabalho Rural (25 vagas);

: Segurança do Trabalho Rural (25 vagas); Petrolina : Agricultura (25 vagas);

: Agricultura (25 vagas); Bezerros : Agropecuária (25 vagas);

: Agropecuária (25 vagas); Belém do São Francisco : Agricultura (30 vagas);

: Agricultura (30 vagas); Limoeiro : Agropecuária (25 vagas);

: Agropecuária (25 vagas); Garanhuns : Zootecnia (25 vagas);

: Zootecnia (25 vagas); Serra Talhada: Zootecnia (25 vagas).

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