Senar-PE abre inscrições para cursos técnicos gratuitos com aulas online e presenciais
Com 180 vagas distribuídas em vários municípios do estado, as inscrições acontecem até o próximo dia 26 de maio
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Pernambuco (Senar-PE) abriu inscrições para cursos técnicos gratuitos, reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), na modalidade híbrida, com aulas online e presenciais. As inscrições podem ser realizadas até o dia 26 de maio.
Com o objetivo de formar profissionais qualificados, estão sendo oferecidas 180 vagas, distribuídas entre os cursos de Agricultura, Agropecuária, Segurança do Trabalho e Zootecnia, com turmas nos polos de Bezerros, Belém do São Francisco, Limoeiro, Garanhuns, Serra Talhada e Recife.
Para participar do processo seletivo, os interessados devem se inscrever pelo site, preencher o formulário e anexar a documentação exigida no edital, como documentos pessoais, histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio.
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Em casos de candidatos com vínculo rural, eles devem anexar também a documentação necessária, informada no edital. Além disso, é preciso ter concluído o ensino médio ou estar em fase de conclusão, bem como atender aos demais critérios estabelecidos no edital.
A seleção será realizada por meio de análise documental e classificação dos candidatos, seguindo as regras do edital. Os cursos têm duração média de dois anos e contam com uma metodologia que une aulas a distância com encontros presenciais obrigatórios aos sábados, nos polos, garantindo maior flexibilidade sem abrir mão da prática.
Para mais informações sobre o processo seletivo, cronograma, locais de realização, conteúdos dos cursos e demais orientações estão disponíveis no site oficial ou pelos telefones: (81) 99662-7451 / (81) 99334-4735 / (81) 3129-0009.
Serviço
Cursos técnicos gratuitos na modalidade híbrida
- Inscrições: Até 26 de maio
- Duração: 2 anos
- Recife: Segurança do Trabalho Rural (25 vagas);
- Petrolina: Agricultura (25 vagas);
- Bezerros: Agropecuária (25 vagas);
- Belém do São Francisco: Agricultura (30 vagas);
- Limoeiro: Agropecuária (25 vagas);
- Garanhuns: Zootecnia (25 vagas);
- Serra Talhada: Zootecnia (25 vagas).