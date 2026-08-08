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HOMOFOBIA Senegal indicia 71 homens após endurecer penas contra a homossexualidade O país aprovou em março uma nova lei que dobra as penas por relações homossexuais, que agora estão sujeitas a entre cinco e dez anos de prisão

O Senegal indiciou 71 homens por "atos antinaturais", informou o Ministério Público na noite de sexta-feira (7), em um momento em que as autoridades do país africano intensificam a repressão contra a homossexualidade.

Os homens foram levados ao tribunal e outros 28 acusados tiveram as denúncias totalmente retiradas, segundo um comunicado.

O país aprovou em março uma nova lei que dobra as penas por relações homossexuais, que agora estão sujeitas a entre cinco e dez anos de prisão.

Nos últimos meses, mais de 100 pessoas, incluindo celebridades locais, foram detidas sob suspeita de atos homossexuais e, em alguns casos, de transmissão deliberada do HIV.

As acusações foram apresentadas após uma investigação preliminar, indica o comunicado, que acrescentou que as acusações de "colocar em risco a vida de terceiros" e "transmissão intencional do HIV/aids" foram retiradas.

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