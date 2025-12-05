A- A+

influenciadores 'Senhor, entrego a vida da minha filha': Pai de Isabel Veloso faz oração pela saúde da filha na UTI Influenciadora de 19 anos enfrenta complicações após transplante de medula e pneumonia grave; família compartilha mensagens de fé e esperança nas redes sociais

O pai da influenciadora Isabel Veloso utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (4) para compartilhar sua preocupação com a saúde da filha e pedir forças em oração. Nas publicações, Joelson Veloso afirmou que entrega a vida de Isabel nas mãos de Deus e pediu proteção e cura para a jovem.

"Senhor, neste momento entrego a vida da minha filha Isabel em tuas mãos. Tu conheces cada célula do corpo dela, cada batida do seu coração", escreveu Joelson no Instagram. Ele continuou pedindo que o espírito santo envolva Isabel com "cura, paz e força" e que os médicos sejam instrumentos da vontade divina.

"Senhor, sustenta nossa família na fé, consola nosso coração aflito e renova nossas esperanças. Cremos no teu milagre. Isabel é tua filha, e nós confiamos em ti. Amém", concluiu a postagem, que rapidamente recebeu manifestações de apoio de amigos e seguidores.

Internação e complicações recentes

Isabel Veloso foi internada pela primeira vez na UTI em 27 de novembro, após uma crise respiratória que exigiu entubação. Nos dias seguintes, conseguiu voltar a respirar sozinha, permanecendo apenas com alimentação por sonda.

Em 24 de outubro, a influenciadora havia passado por um transplante de medula, tendo alta antes do tempo previsto. Na ocasião, ela compartilhou uma foto com um certificado escrito: "A medula me pegou", comemorando a evolução do tratamento.

Apesar da recuperação inicial, Isabel precisou retornar ao hospital e, na madrugada desta quinta-feira (4), voltou a ser entubada após os médicos diagnosticarem uma pneumonia grave, conforme atualizações publicadas pelo marido, Lucas Borbas, nas redes sociais.

A influenciadora descobriu ter linfoma de Hodgkin aos 15 anos, e dois anos depois soube que a doença era incurável, o que levou à interrupção do tratamento. Em outubro de 2024, já grávida de cinco meses, retomou a terapia após o câncer apresentar crescimento nos pulmões. Após o parto, Isabel iniciou uma nova fase do tratamento.

O caso da jovem tem mobilizado familiares, amigos e seguidores, que acompanham de perto suas atualizações nas redes sociais, torcendo por sua recuperação e força durante este período delicado.

