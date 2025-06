"Sensação de revolta, desprezo e humilhação", diz mãe de menino baleado, na Bomba do Hemetério

A- A+

É grave o estado de saúde de Gustavo Daniel Seara dos Santos, de 5 anos. Ele está internado no Hospital da Restauração, bairro do Derby, área central do Recife, após ter sido atingido com uma bala perdida que atingiu o abdome dele, durante um tiroteio, na noite da última quarta-feira (18), na frente de casa, no bairro da Bomba do Hemetério, Zona Norte da capital. O projétil cravou os pulmões do menor.

Ele passou por uma cirurgia nesta quinta-feira (19). A mãe do menino, uma cozinheira, de 43 anos, confirmou à reportagem da Folha de Pernambuco que Gustavo chegou a acordar, nas primeiras horas do dia, mas, como estava bastante agitado, foi sedado e está entubado.

“Até agora, eu não sei como ele está. Só sei que dorme. Nem o pai, nem eu podemos entrar onde ele está, na UTI. Só quando a enfermeira nos chama, mas só para ver. Não chegamos chegar perto”, explicou ela.

Dinâmica do tiroteio

Na noite de quarta-feira (18), Gustavo estava na frente de casa, no colo do pai, que tem 43 anos e é motorista. A mãe tinha ido à padaria. O tiroteio começou na rua Chã de Alegria, contra o alvo, que era um homem que estava conversando com um grupo na calçada. Ele tem passagens pela polícia e seria envolvido com tráfico de drogas. Os disparos saíram de dentro de um carro que se aproximou.

Perseguido por esse carro, o alvo correu em direção à na rua Professor José Amarino dos Reis, onde o menino e o pai estavam. Os tiros continuaram. Um deles atingiu a criança que, em seguida, foi socorrida por testemunhas.

Preocupada, a mãe desabafa e conta sobre o sentimento de revolta, diante de tudo que aconteceu.

“O meu filho torna-se uma vítima da violência. Eu sinto muita revolta, desprezo e humilhação. Você não pode ter o seu filho que um bandido chega e quer tirar a vida. Acabou-se o mundo. Não é mais bom, não. Agora, fica o trauma”, contou ela.

Socorro

Assim que o crime aconteceu, Gustavo foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, também na Zona Norte do Recife. De lá, foi prontamente transferido para o HR. Perdeu muito sangue.

“Foi horrível. Não quero passar por isso nunca mais e também não desejo isso para ninguém. Isso mexeu muito comigo, e logo com o meu pequenininho...”, lamentou.

Doação de sangue

Agora, o menino necessita de doação de sangue. Todos os tipos são aceitos. Para efetuar a doação, os interessados precisam ir à sede da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), que fica na rua Joaquim Nabuco, nº 171, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife.

Outro ponto direto de doação é o próprio Hospital da Restauração. Basta apresentar o nome completo do menino: Gustavo Daniel Seara dos Santos.

Com a palavra, a PM

A Polícia Militar explicou, em nota, que, por meio do 11º BPM, registrou uma ocorrência de disparos de arma de fogo, na Bomba do Hemetério, Zona Norte do Recife. Viaturas foram acionadas e, ao chegarem ao local, constataram o crime.

"A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil, por meio da Força-Tarefa de Homicídios da Capital. As investigações ficarão sob a responsabilidade da 5ª Delegacia de Polícia de Homicídios, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Mais informações serão repassadas após a conclusão do inquérito", relata o comunicado.

E a Polícia Civil, o que diz?

Também em nota, a PCPE diz que registrou o fato como "tentativa de homicídio" e que as diligências seguem até o esclarecimento do caso.

Veja também