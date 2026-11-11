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ÍNDIA Sensores de medição chegam ao limite em Nova Délhi com a poluição do ar Quantidade superou em quase 60 vezes o limite máximo diário estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS)

A poluição atmosférica que afeta a capital da Índia é tão intensa que superou a capacidade dos sensores de medição, admitiu o Conselho Central de Controle da Poluição (CPCB).

A concentração de micropartículas PM2,5 — as mais nocivas — no ar de Nova Délhi, que costuma ser elevada no outono (hemisfério norte, primavera no Brasil), atingiu na segunda-feira (9) níveis recorde após a noite das festividades hindus do Diwali, quando muitos moradores utilizam fogos de artifício.

A quantidade superou em quase 60 vezes o limite máximo diário estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A oposição ao partido do primeiro-ministro Narendra Modi, que governa a região de Délhi, acusou o governo local de responsabilidade pelas falhas nas medições observadas na madrugada de segunda-feira, com o objetivo de esconder a magnitude da poluição.

O CPCB rejeitou as acusações e negou qualquer ocultação deliberada dos dados. O organismo explicou que as "lacunas" observadas refletem apenas "diferenças na medição das concentrações de poluentes".

Os instrumentos instalados em 2015 em Nova Délhi estão calibrados para registrar quantidades de até 1.000 microgramas por metro cúbico e não além disso, explicou o órgão na terça-feira.

"Durante episódios extremos, como os relacionados aos fogos de artifício do Diwali, isto pode parecer um vazio nas medições", segundo o CPCB, que acrescentou que o monitor em questão só pode retomar o registro oito horas depois.

A megacidade de 30 milhões de habitantes costuma liderar a lista das mais poluídas do planeta devido ao seu tráfego, aos despejos tóxicos das indústrias e, no outono, à queima de resíduos agrícolas.

Um estudo publicado em 2024 na revista The Lancet calculou em 3,8 milhões o número de mortes na Índia relacionadas à poluição do ar entre 2009 e 2019.

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