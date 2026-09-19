A- A+

SAÚDE Sente enjoo ao mexer no celular durante a viagem? Recurso com bolinhas pode ajudar Função acompanha os movimentos do veículo com pontos na tela e está disponível no iPhone e em aparelhos Android compatíveis

Se ler uma mensagem, responder ao WhatsApp ou passar alguns minutos nas redes sociais durante uma viagem costuma provocar enjoo, um recurso escondido no celular pode ajudar a diminuir o desconforto.

A função exibe pequenas bolinhas nas bordas da tela que se movimentam de acordo com o deslocamento do veículo.

A proposta é criar uma referência visual para o movimento que o corpo está sentindo. No carro, por exemplo, os pontos acompanham acelerações, frenagens e curvas. A ideia é reduzir o conflito entre aquilo que os olhos enxergam na tela e os sinais de movimento percebidos pelo organismo.

O enjoo provocado pelo deslocamento, conhecido como cinetose, pode acontecer quando diferentes sistemas envolvidos no equilíbrio enviam ao cérebro informações que não parecem coincidir. Ao olhar para uma tela, os olhos tendem a perceber uma imagem estável, enquanto o ouvido interno e o restante do corpo detectam que o veículo está em movimento.

Como ativar no iPhone

Nos aparelhos da Apple, o recurso pode ser encontrado em:

Ajustes;



Acessibilidade;



Movimento;



Indícios de Movimento do Veículo.

É possível escolher entre deixar a função ligada permanentemente ou selecionar a opção automática. Nesse caso, os pontos aparecem quando o aparelho identifica que está em um veículo em movimento e desaparecem quando o deslocamento termina. Também é possível alterar o padrão, a cor e o tamanho dos pontos.

E no Android?

Quem usa Android também pode encontrar uma função semelhante. O Google disponibilizou o Motion assist, que coloca pequenas bolhas nas bordas da tela e utiliza os sensores de movimento do aparelho para acompanhar o deslocamento do veículo. A ferramenta está disponível em aparelhos com Android 17 ou versões posteriores, desde que o Google Play Services esteja atualizado.

Para encontrar a função, o caminho indicado pelo Google é:

Configurações;



Seu perfil;



Todos os serviços;



Segurança pessoal e do dispositivo;



Motion assist.

Também é possível procurar por “Motion assist” diretamente na barra de busca das configurações. O recurso pode ser programado para iniciar automaticamente quando o celular detectar que está em um veículo em movimento ou ser acionado manualmente pelas Configurações rápidas.

Por que as bolinhas podem ajudar?

A explicação está na maneira como o cérebro interpreta o movimento. Quando os olhos estão concentrados em uma tela estática enquanto o corpo se desloca, há uma diferença entre as informações visuais e as percebidas pelo sistema responsável pelo equilíbrio.

As bolinhas funcionam como uma referência visual periférica do deslocamento. Elas não eliminam o movimento do veículo, mas podem ajudar o cérebro a relacionar o que os olhos veem com o que o corpo está sentindo.

Veja também