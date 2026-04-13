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narcotráfico Sentença do narcotraficante mexicano 'El Mayo' é adiada nos EUA A sentença do homem de 78 anos, estava marcada para esta segunda-feira (13) em um tribunal federal no distrito do Brooklyn

A audiência de sentença do narcotraficante mexicano Ismael "El Mayo" Zambada, processado nos Estados Unidos por co-liderar o poderoso Cartel de Sinaloa com "El Chapo", foi adiada para 18 de maio, segundo um documento judicial consultado pela AFP.

A sentença do homem de 78 anos, que já havia sido adiada, estava marcada para esta segunda-feira (13) em um tribunal federal no distrito do Brooklyn, em Nova York.

O ex-chefão do narcotráfico co-fundou o cartel de Sinaloa na década de 1990 com Joaquín "El Chapo" Guzmán, que cumpre pena de prisão perpétua em uma penitenciária federal de segurança máxima no Colorado, após sua prisão em 2016 e condenação em 2019.

Zambada foi preso nos Estados Unidos em julho de 2024, juntamente com Joaquín Guzmán López, um dos filhos de "El Chapo". Ele alegou ter sido sequestrado no México e entregue aos Estados Unidos contra a sua vontade.

Preso desde então, Zambada se declarou culpado em agosto de 2025 de diversas acusações relacionadas à sua liderança na organização criminosa.

Em troca da confissão de culpa, as autoridades americanas desistiram de pedir a pena de morte.

Após sua prisão nos Estados Unidos, os confrontos se intensificaram no México entre facções do cartel leais aos irmãos Guzmán e aquelas leais a Zambada, deixando centenas de mortos e desaparecidos.

Dois filhos de Guzmán estão atualmente detidos nos Estados Unidos e cooperam com as autoridades americanas. Outros dois estão foragidos e são considerados chefes de sua facção.

O Cartel de Sinaloa é um dos seis grupos mexicanos de narcotráfico designados como organizações terroristas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

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