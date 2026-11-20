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EUA Sentimento do consumidor dos EUA sobe a 51,5 em novembro Resultado ficou acima da previsão de analistas consultados pela FactSet e também da leitura preliminar, ambas de 51

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan, subiu de 48,0 em outubro para 51,5 em novembro, segundo a leitura final divulgada pela instituição nesta sexta-feira, 20. O resultado ficou acima da previsão de analistas consultados pela FactSet e também da leitura preliminar, ambas de 51.

A pesquisa mostrou ainda que a expectativa de inflação para os próximos 12 meses caiu de 4,7% em outubro para 3,7% em novembro. Para o horizonte de cinco anos, a expectativa de inflação também recuou, de 3,5% para 3,3%. Em ambos os casos, os valores vieram abaixo da medição preliminar, de 4,3% e 3,4%, respectivamente.

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