Sentimentos e Conde Só Brega entre atrações da festa da Padroeira de Maraial, na Mata Sul

A Paróquia de Nossa Senhora das Dores, em Maraial, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, celebra, nestas quarta-feira (1º) e quinta-feira (2), os 58 anos da festa da padroeira da cidade.

A programação começa nesta quarta, às 18h30, com a reza do terço. Em seguida, às 19h, acontece a missa.

Na quinta-feira (2), às 18h30, haverá procissão luminosa da atual igreja matriz, na rua Dr. Cloves de Barros, no Centro, até o terreno da futura matriz. Esse percurso se encerra com a santa missa em Ação de Graças pelos 58 anos da paróquia.

De acordo com a secretaria de Cultura e Lazer da cidade, após as atividades religiosas da quinta-feira (2), haverá shows artísticos, a partir das 20h, na avenida Salvador Teixeira, no centro da cidade.

As bandas Gigantes e Sentimentos irão se apresentar. Os cantores Conde Só Brega e Erico Neto também estão na programação.

