Sentra volta ao mercado brasileiro para disputar espaço com o Corolla e o Virtus

De volta ao Brasil, o Nissan Sentra apresenta três versões trazendo novo motor 2.0 com ciclo Atkinson, que entrega mais economia de combustível, com pretensão de duelar com o Corolla, da Toyota, e até mesmo com o Volkswagen Virtus, pela preferência do mercado local no segmento dos sedãs médios. São eles o Advance 2.0 CVT (R$ 148.490), Exclusive 2.0 CVT (R$ 171.590) e Exclusive 2.0 CVT Interior Premium (R$ 173.290).

O novo Sentra possui, por exemplo, teto solar, faróis de neblina, assistente inteligente de frenagem, rodas de liga leve aro 17 diamantadas, alerta inteligente de atenção do motorista, grade inferior no para-choque traseiro, bancos dianteiros aquecidos e banco traseiro bipartido e dobrável, ambos com tecnologia Zero Gravity®. A geração do motor 2.0 com ciclo Atkinson promete entregar mais economia e, por ter acabamento interno espelhado, proporciona um funcionamento mais silencioso dentro da cabine.

Com 151 cv de potência e 20 kgfm de torque, aliado ao câmbio do tipo CVT, que simula oito marchas, o veículo conta com quatro modos de condução. São eles:

Normal - para melhor equilíbrio entre aceleração e dirigibilidade em qualquer condição

Sport - mantém a marcha mais baixa, com rotações mais altas

Manual - para controle do motorista de velocidade e aceleração por seleção de marcha por meio de paddle shifts atrás do volante (controle tipo borboleta)

ECO - ajusta a entrega de energia e a resposta do acelerador para o consumo ser reduzido entre 5% e 10%

Painel do novo Nissan Sentra. Créditos:Divulgação/Nissan

Exclusividade para os 100 primeiros compradores

Os 100 primeiros compradores a darem sinal de R$ 2 mil no site da marca receberão como cortesia um kit com itens exclusivos, que conta com uma bolsa de viagem feita em parceria entre a Pace™, marca de streetwear refinada inspirada na cultura japonesa, e John Sahs, diretor de Design da Nissan na America Latina; pacote de viagem 100% personalizado, criado em parceria com a Instaviagem; e um cartão combustível no valor de R$ 1.000, além do Pacote Nissan Protect Plus, com três anos de revisões grátis e mais um ano de Nissan Way Assistance.

Confira os principais equipamentos de série de cada versão:

Advance 2.0 CVT

Acabamento dos bancos em material sintético na cor preta;

Acendimento inteligente dos faróis (sensor crepuscular);

Airbags duplos na frente, laterais e cabeças (6);

Alerta Avançado de Colisão Frontal (I-FCW);

Alerta de Objetos no Banco Traseiro;

Alerta Inteligente de Atenção do Motorista (I-DA);

Ar-condicionado automático digital de duas zonas;

Assistente Inteligente de Frenagem (FEB);

Assinatura dos faróis dianteiros em LED;

Banco do motorista com regulagem elétrica;

Banco traseiro bipartido e dobrável com tecnologia Zero Gravity®;

Bancos dianteiros aquecidos e com tecnologia Zero Gravity®;

Câmera de estacionamento traseira;

Central multimídia de oito polegadas;

Faróis dianteiros e de neblina de LED;

Fixadores traseiros para cadeiras de crianças (ISOFIX);

Freios a disco nas 4 rodas, com ABS, controle eletrônico de frenagem (EBD) e assistência de frenagem (BA);

Painel de instrumentos com display central em TFT de sete polegadas;

Portas USB dianteiras (Tipo A + tipo C) e traseira (Tipo A);

Retrovisores externos com regulagem elétrica e LED indicador de direção;

Rodas de liga leve de 17" diamantadas e pneus 215/50 R17;

Sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS);

Sistema inteligente de partida em rampa (HSA);

Sistema de som com 6 alto-falantes;

Troca de marchas no volante (paddle shift).

Exclusive 2.0 CVT

Todos da Advance mais:

Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA);

Alerta Inteligente e Assistente de Prevenção de Mudança de Faixa (LDW+I-LI);

Faróis automáticos inteligentes (HBA);

Monitoramento de Ponto Cego (BSW);

Partida remota do motor;

Piloto Automático Inteligente (ICC) com comandos no volante;

Retrovisor interno eletrocrômico;

Retrovisores externos rebatíveis eletricamente;

Sistema premium de som BOSE® com oito alto-falantes;

Teto solar com controle elétrico;

Visão 360º Inteligente e Detecção de Objetos em Movimento (AVM + MOD).

