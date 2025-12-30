Ter, 30 de Dezembro

ÁSIA

Separatistas do Iêmen se recusam a sair após ataques sauditas

País mais pobre da Península Arábica está mergulhado em uma guerra devastadora desde 2014 entre o governo (uma fusão de grupos, incluindo facções separatistas) e os rebeldes huthis, apoiados pelo Irã.

Membros iemenitas de tribos se reúnem durante um comício para demonstrar seu apoio ao Conselho de Transição do Sul (STC), apoiado pelos Emirados Árabes Unidos, que deseja reviver um Iêmen do Sul independente

Os separatistas iemenitas rejeitaram, nesta terça-feira (30), os apelos da coalizão liderada pela Arábia Saudita para que se retirassem, poucas horas após ataques a um suposto carregamento de armas em um porto sob seu controle.

Antes do anúncio dos separatistas, os Emirados Árabes Unidos anunciaram a retirada de suas forças restantes do Iêmen, depois que a Arábia Saudita estabeleceu um prazo de 24 horas para sua partida.

"Não se trata de sair. É irracional pedir ao dono de uma terra que a abandone. A situação exige que permaneçamos e fortaleçamos nossa posição", disse à AFP Anwar Al-Tamimi, porta-voz do Conselho de Transição do Sul (STC, na sigla em inglês).

"Estamos em posição defensiva e qualquer movimento contra as nossas forças será recebido com uma resposta das nossas forças", acrescentou.

O porta-voz afirmou que a Arábia Saudita mobilizou cerca de 20.000 membros das forças de segurança ao longo de sua fronteira, perto de posições controladas pelo STC.

O Iêmen decretou estado de emergência nesta terça-feira diante do avanço de grupos separatistas no sul, o que complica ainda mais a longa guerra no país, que envolve diversas potências regionais, incluindo Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes Unidos.

