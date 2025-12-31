A- A+

Mundo Separatistas do sul do Iêmen dizem estar decididos a restabelecer um Estado Apesar dos bombardeios aéreos voltados às suas posições e as exigências de Riade para que se retire, o CTS garante que manterá suas posições e reforçará seu controle sobre o território

Leia também

• Trump: meu prazo é fazer com que guerra acabe e não para fechar acordo Rússia-Ucrânia

• Kyrgios vence Sabalenka em 'Guerra dos Sexos' apolítica e despretensiosa

• Mianmar celebra eleições após cinco anos de guerra civil

Os separatistas do Conselho de Transição do Sul (CTS), que se apoderaram de amplos territórios no Iêmen nas últimas semanas, estão "decididos" a restabelecer um Estado no sul do país, afirmou seu porta-voz nesta quarta-feira (31) à AFP.

A ofensiva relâmpago do movimento, apoiado pelos Emirados Árabes Unidos, aconteceu em um país já devastado por mais de uma década de guerra civil entre o governo apoiado por uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita e os rebeldes huthis respaldados pelo Irã.

Apesar dos bombardeios aéreos voltados às suas posições e as exigências de Riade para que se retire, o CTS garante que manterá suas posições e reforçará seu controle sobre o território.

"O que aconteceu recentemente fez com que os habitantes do sul ficassem ainda mais decididos, psicológica e emocionalmente, a restabelecer o Estado", declarou à AFP o porta-voz do CTS, Anwar al Tamimi, em referência à República Democrática e Popular, independente entre 1967 e 1990.

"Quando chegar o momento oportuno, estaremos preparados para restaurar nosso Estado. As circunstâncias vão determinar se isto vai acontecer a longo ou médio prazo, ou de maneira imediata", acrescentou.

A Arábia Saudita, potência regional e principal apoio do governo iemenita, instou diversas vezes o CTS a se retirar dos territórios conquistados recentemente, particularmente nas áreas situadas ao longo de sua fronteira sul, e realizou ataques aéreos contra suas posições.

Veja também