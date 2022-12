A- A+

ASSASSINATO Sepultamento do motorista de aplicativo encontrado morto em Jaboatão ocorre nesta quinta (29) O corpo do jovem, que estava desaparecido desde a última sexta (23), foi encontrado na tarde de ontem (28)

Familiares e amigos de Alisson Nauã de Freitas Lima, motorista de aplicativo e estudante de Direito que estava desaparecido desde a última sexta-feira e foi encontrado morto na tarde dessa quarta-feira (28), se preparam para dar o último adeus ao rapaz, que será sepultado ainda nesta quinta-feira (29).

O local do enterro ainda não foi confirmado, pois a família aguardava, nesta manhã, a liberação do corpo no Instituto de Medicina Legal, localizado no Recife, para decidir o local da cerimôonia: no Cemitério de Santo Amaro, área central da capital pernambucana, ou no Cemitério do Guadalupe, em Olinda, região metropolitana.

O corpo de Alisson foi encontrado ontem (28) após buscas que os amigos do homem, que tinha 33 anos, fizeram em uma mata no bairro de Jaboatão Velho, Jaboatão dos Guararapes, também na Região Metropolitana do Recife.

Devido ao avançado estado de decomposição em que o corpo foi encontrado o reconhecimento só foi possível no IML, através da identificação das digitais de Alisson. Por conta das normas da vigilância sanitária, que impedem a realização do velório nesses casos, apenas um breve sepultamento será realizado.

Alisson morava na cidade do Recife e estava prestes a concluir sua graduação em Direito.

Ao falar sobre o caso, a mãe dele, Jacqueline Gomes, afirmou que ainda não havia sido, até àquele momento, foi procurada pela polícia para prestar depoimento.

“Eu quero que a polícia se empenhe na investigação e dê uma definição do que realmente aconteceu e por que aconteceu. Ele saiu para trabalhar e ficamos nessa semana de angústia”, afirmou.

