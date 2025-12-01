A- A+

Despedida Emoção e comoção marcam sepultamento de Isabele e os quatro filhos, vítimas de incêndio criminoso Familiares e amigos se despediram na tarde desta segunda-feira (1º), no cemitério da Várzea

Emoção e comoção marcaram a despedida de Isabele Gomes de Macedo, de 40 anos, e seus quatro filhos Aline, de 7 anos; Adriel, de 4 anos; Aguinaldo, de 3 anos; e Ariel, de 1 ano, vítimas de um incêndio criminoso.

Os corpos foram sepultados na tarde desta segunda-feira (1º), no cemitério da Várzea, na Zona Oeste do Recife.

Mãe e filhos foram vítimas de um incêndio que ocorreu no último sábado (29), na comunidade do Icauã, próxima à UPA da Caxangá, também na Zona Oeste da capital pernambucana. A suspeita é que o pai das crianças e ex-companheiro de Isabele provocou o incêndio de forma intencional.

Os familiares conseguiram a liberação dos corpos no Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife ainda nesta segunda.

Sepultamento de Isabele Gomes e filhos no cemitério da Várzea. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Tristeza

O clima no cemitério da Várzea foi marcado pela tristeza das pessoas presentes. Durante o velório, familiares e amigos, emocionados, relatavam a dor com a perda de Isabele e as quatro crianças.

O filho mais novo de Isabele, Ariel, de apenas 1 ano, foi sepultado num local separado dos outros familiares. O corpo do pequeno foi conduzido pela avó. Já a inumação da mãe e dos outros três filhos ocorreu de forma conjunta.



Revolta

De acordo com a prima da vítima, Silvana Gomes, o caso de Isabele demonstrou a dificuldade que as mulheres ainda passam em casos de violência.

"É muito triste porque a gente vive numa sociedade que se faz de surda e omissa ao pedido de socorro. Uma ótima mãe, irmã e prima. Uma mulher que vai fazer falta para a nossa família. É uma revolta muito grande, porque o sistema falha muito", iniciou Silvana. Abalada com o ocorrido, ela comentou que já foi vítima de violência doméstica.

"Só quem vive e passa pelo que ela passou, sabe como é. Então, hoje é triste porque é uma mulher que precisava de atenção e faltou. Faltou apoio. Faltou chegar e apoiar. Uma mulher sozinha com quatro crianças sofrendo violência doméstica. Que seja feita a justiça para que nenhuma mulher passe o que estamos passando hoje. Está doendo muito", completou.



