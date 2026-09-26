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Saúde Sequenciamento do Genoma pode encurtar diagnóstico de doenças raras e indicar prevenção Brasil tem mais de 13 milhões de pessoas acometidas por doenças raras e o tempo de diagnóstico leva em média quase sete anos

Ter um bom autoconhecimento e reconhecer bem as suas raízes é algo que é inegavelmente importante para vários indivíduos do ponto de vista identitário. Mas e se a gente souber que ter conhecimento daquilo que é mais pessoal nosso, que transmite quem somos, pode salvar vidas e ampliar nossa qualidade de vida? O médico imunologista João Bosco explicou com exclusividade à Folha de Pernambuco como a genética e a medicina de precisão podem encurtar diagnósticos e definir caminho de prevenção para doenças raras, incluindo, o risco de câncer.

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O Brasil tem mais de 13 milhões de pessoas acometidas por doenças raras, das quais envolvem um total de 10 mil tipos diferentes de enfermidades, a maioria delas genéticas.

Dentro de uma diversa gama de patologias, uma ferramenta importante é o sequenciamento completo do genoma, teste genético mais amplo disponível e capaz de ler e analisar praticamente todo o DNA de um organismo. CEO da NeoGenomica e especialista em medicina de precisão, João Bosco explica a importância de ter acesso a essas informções.

“Em resumo, 80% dessas doenças raras são de origem genética, ou seja, você tem porque nasceu com problema de berço genético. E é por isso que fazer genética é tão importante para dar assistência diagnóstica”, iniciou.

É a partir desse momento que entra a medicina de precisão, abordagem que individualiza o cuidado com paciente, desde o diagnóstico, passando pela prevenção ou tratamento.

Entrega

Segundo informa João Bosco, quase 40% dos casos de doenças são resolvidos, desde a entrega da amostra do DNA até o resultado dos exames. O médico ressalta que esse tipo de ferramenta ajuda a acabar com a longa caça por diagnósticos.

“A média da peregrinação diagnóstica no Brasil é de seis anos: com mais de cinco visitas, dois ou três diagnósticos equivocados no caminho, então essa é a importância de ter uma ferramenta potente para fazer o diagnóstico rápido e agora o SUS começou a incorporar”, explicou.

O Ministério da Saúde implementou a oferta gratuita do Sequenciamento Completo do Exoma (WES) no SUS, em fevereiro de 2026. A expectativa é que a espera das famílias por diagnóstico reduza para seis meses.

“A genética de prevenção está vindo para isso: calcular nossos riscos para doenças tratáveis. Tem vários ajustes possíveis na prevenção que são baseados em genético e isso está vindo agora para diminuir o custo das intervenções no futuro”, completou.



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